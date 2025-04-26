Росіяни атакували 33 населені пункти Сумщини: пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури
Протягом доби, від ранку 25 по ранок 26 квітня 2025 року, російські війська здійснили майже 160 обстрілів по 33 населених пунктах у 12 територіальних громадах Сумської області.
Про ситуацію на Сумщині станом на ранок 26 квітня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіабомби та FPV-дрони:
- майже 30 пусків КАБів;
- майже 50 атак ударними дронами.
Унаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Краснопільській громаді - зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури;
- в Есманьській громаді - пошкоджені господарчі приміщення сільськогосподарського підприємства.
Наголошується, що внаслідок російських обстрілів території області протягом доби поранених та загиблих мирних мешканців немає.
Також в ОВА повідомили, що за добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 77 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 29 хвилин.
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