Окупанти впродовж дня 117 разів обстріляли прикордоння Сумщини: в одній із громад зруйновано мостову споруду
Упродовж дня 25 квітня російські окупанти здійснили 117 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 361 вибух на території 11 громад області.
Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожими обстрілами опинилися:
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії, мінометів, FPV-дронами, КАБами. Внаслідок удару зруйновано мостову споруду;
- Юнаківська громада: здійснено обстріли з мінометів, артилерії, атаку FPV-дронами, пуски КАБ скидання ВОГ з БПЛА;
- Миропільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА, артилерійські обстріли, обстріл з РСЗВ, пуски КАБів;
- Есманьська громада: росіяни вдарили з артилерії, мінометів, FPV-дронами та скинули ВОГ з БПЛА;
- Шалигинська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також завдано атаку FPV-дронами, артобстріл та скидання ВОГ з БПЛА;
- Путивльська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА;
- Хотінська громада: ворог вдарив з артилерії;
- Великописарівська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА, артилерійський обстріл;
- Глухівська громада: завдано атаку FPV-дрона;
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано атака FPV-дронами;
- Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА, мінометний обстріл.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль