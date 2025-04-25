Росія завдала 26 ударів по Сумщині: поранений цивільний, - ОВА

У ніч на 25 квітня та вранці російська армія здійснила 26 обстрілів прикордонних територій Сумської області, загалом зафіксовано 57 вибухів.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Під вогнем опинилися громади: Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Охтирська, Шалигинська та Свеська.

У Шалигинській громаді росіяни скинули ВОГ з дрона (1 вибух), били з мінометів (6 вибухів) і FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок удару пошкоджено навчальний заклад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: троє загиблих, зокрема – дитина. 10 людей дістали поранення (оновлено). ФОТО

У Білопільській громаді також зафіксовано скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).

По Миропільській і Юнаківській громадах ворог завдав ударів керованими авіабомбами (КАБ), також застосовував міномети та РСЗВ - загалом понад 20 вибухів.

Хотінську громаду обстріляно двома КАБами.

В Охтирській громаді дрони спричинили 7 вибухів. Внаслідок удару постраждав цивільний, пошкоджено ще один навчальний заклад, вибито шибки у п’ятиповерхівці, постраждали й нежитлові приміщення.

По Свеській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи), у Краснопільській - мінометний обстріл (13 вибухів) і пуск п’яти КАБів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворожі безпілотники атакували Миколаївщину: поранено жінку, знеструмлено Куцурубську громаду