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Новини Обстріли Миколаївщини
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Ворожі безпілотники атакували Миколаївщину: поранено жінку, знеструмлено Куцурубську громаду

миколаївщина

Ворог минулої доби, 24 квітня, атакував три громади Миколаївщини дронами. Є поранена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

24 квітня російські війська шість разів атакували Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок одного з ударів у селі Дніпровське поранення дістала 72-річна жінка — її госпіталізували, наразі її стан задовільний. Через атаки без світла залишилися понад 400 абонентів, однак аварію вдалося швидко ліквідувати.

Близько 21:45 ворог ударним дроном атакував Шевченківську громаду. Внаслідок вибуху спалахнув житловий будинок та було пошкоджено лінію електропередач — понад 250 осель залишилися без світла. Пожежу ліквідували, постраждалих немає, відновлення електропостачання заплановане зранку.

Тієї ж ночі, о 23:10, дрон-камікадзе FPV вдарив по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без жертв і руйнувань.

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Автор: 

Миколаївська область (2275) обстріл (28546) Очаків (205) Баштанський район (2) Миколаївський район (63) Куцуруб (7) Шевченкове (1)


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