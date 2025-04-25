Ворожі безпілотники атакували Миколаївщину: поранено жінку, знеструмлено Куцурубську громаду
Ворог минулої доби, 24 квітня, атакував три громади Миколаївщини дронами. Є поранена.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
24 квітня російські війська шість разів атакували Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок одного з ударів у селі Дніпровське поранення дістала 72-річна жінка — її госпіталізували, наразі її стан задовільний. Через атаки без світла залишилися понад 400 абонентів, однак аварію вдалося швидко ліквідувати.
Близько 21:45 ворог ударним дроном атакував Шевченківську громаду. Внаслідок вибуху спалахнув житловий будинок та було пошкоджено лінію електропередач — понад 250 осель залишилися без світла. Пожежу ліквідували, постраждалих немає, відновлення електропостачання заплановане зранку.
Тієї ж ночі, о 23:10, дрон-камікадзе FPV вдарив по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без жертв і руйнувань.
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