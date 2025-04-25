Вражеские беспилотники атаковали Николаевскую область: ранена женщина, обесточена Куцурубская громада

Враг за прошедшие сутки, 24 апреля, атаковал три громады Николаевщины дронами. Есть раненый

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

24 апреля российские войска шесть раз атаковали Куцурубскую громаду дронами типа FPV. В результате одного из ударов в селе Днепровское ранения получила 72-летняя женщина - ее госпитализировали, сейчас ее состояние удовлетворительное. Из-за атаки без света остались более 400 абонентов, однако аварию удалось быстро ликвидировать.

Около 21:45 враг ударным дроном атаковал Шевченковскую громаду. В результате взрыва вспыхнул жилой дом и была повреждена линия электропередач - более 250 домов остались без света. Пожар ликвидировали, пострадавших нет, восстановление электроснабжения запланировано утром.

Той же ночью, в 23:10, дрон-камикадзе FPV ударил по акватории Очаковской громады. Обошлось без жертв и разрушений.

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