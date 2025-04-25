Россия нанесла 26 ударов по Сумщине: ранен гражданский, - ОВА

В ночь на 25 апреля и утром российская армия осуществила 26 обстрелов приграничных территорий Сумской области, всего зафиксировано 57 взрывов.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Под огнем оказались громады: Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Ахтырская, Шалыгинская и Свесская.

В Шалыгинской громаде россияне сбросили ВОГ с дрона (1 взрыв), били из минометов (6 взрывов) и FPV-дроном (1 взрыв). В результате удара повреждено учебное заведение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью враг атаковал Днепропетровскую область: трое погибших, в том числе - ребенок. 10 человек получили ранения (обновлено). ФОТО

В Белопольской громаде также зафиксировано сбрасывание ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

По Миропольской и Юнаковской громадам враг нанес удары управляемыми авиабомбами (КАБ), также применял минометы и РСЗО - всего более 20 взрывов.

Хотинская громада обстреляна двумя КАБами.

В Ахтырской громаде дроны вызвали 7 взрывов. В результате удара пострадал гражданский, повреждено еще одно учебное заведение, выбиты стекла в пятиэтажке, пострадали и нежилые помещения.

По Свесской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва), в Краснопольской - минометный обстрел (13 взрывов) и пуск пяти КАБов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеские беспилотники атаковали Николаевскую область: ранена женщина, обесточена Куцурубская громада