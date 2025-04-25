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Новости Обстрелы приграничья Сумщины
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Оккупанты в течение дня 117 раз обстреляли приграничные районы Сумской области: в одной из громад разрушено мостовое сооружение

Россияне в течение дня обстреляли 11 общин Сумской области

В течение дня 25 апреля российские оккупанты совершили 117 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 361 взрыв на территории 11 громад области.

Об этом сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии, минометов, FPV-дронами, КАБами. В результате удара разрушено мостовое сооружение;
  • Юнаковская громада: осуществлены обстрелы из минометов, артиллерии, атака FPV-дронами, пуски КАБ, сбросы ВОГ с БПЛА;
  • Миропольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА, артиллерийские обстрелы, обстрел из РСЗО, пуски КАБов;
  • Эсманская громада: россияне ударили из артиллерии, минометов, FPV-дронами и сбросили ВОГ с БПЛА;
  • Шалыгинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады. Также нанесена атака FPV-дронами, артобстрел и сброс ВОГ с БПЛА;
  • Путивльская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА;
  • Хотинская громада: враг ударил из артиллерии;
  • Великописаревская громада: произошли сбросы ВОГ с БПЛА, артиллерийский обстрел;
  • Глуховская громада: нанесена атака FPV-дрона;
  • Зноб-Новгородская громада: зафиксирована атака FPV-дронами;
  • Белопольская громада: произошли сбросы ВОГ с БПЛА, минометный обстрел.

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Автор: 

обстрел (27212) Сумская область (3138)


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