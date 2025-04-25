Оккупанты в течение дня 117 раз обстреляли приграничные районы Сумской области: в одной из громад разрушено мостовое сооружение
В течение дня 25 апреля российские оккупанты совершили 117 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 361 взрыв на территории 11 громад области.
Об этом сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражескими обстрелами оказались:
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии, минометов, FPV-дронами, КАБами. В результате удара разрушено мостовое сооружение;
- Юнаковская громада: осуществлены обстрелы из минометов, артиллерии, атака FPV-дронами, пуски КАБ, сбросы ВОГ с БПЛА;
- Миропольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА, артиллерийские обстрелы, обстрел из РСЗО, пуски КАБов;
- Эсманская громада: россияне ударили из артиллерии, минометов, FPV-дронами и сбросили ВОГ с БПЛА;
- Шалыгинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады. Также нанесена атака FPV-дронами, артобстрел и сброс ВОГ с БПЛА;
- Путивльская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА;
- Хотинская громада: враг ударил из артиллерии;
- Великописаревская громада: произошли сбросы ВОГ с БПЛА, артиллерийский обстрел;
- Глуховская громада: нанесена атака FPV-дрона;
- Зноб-Новгородская громада: зафиксирована атака FPV-дронами;
- Белопольская громада: произошли сбросы ВОГ с БПЛА, минометный обстрел.
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