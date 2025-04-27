Россияне атаковали 30 населенных пунктов в Сумской области: двое ранены, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры

В течение суток, с утра 26 по утро 27 апреля 2025 года, российские войска совершили почти 100 обстрелов по 30 населенным пунктам в 15 территориальных гроадах Сумской области.

Об этом рассказали в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате российских обстрелов территории области в течение суток ранения получили два мирных жителя - в Шосткинской и Краснопольской громадах. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.



По данным ОВА, больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.



Враг активно применял управляемые авиабомбы и FPV-дроны:

более 10 пусков КАБов;

почти 20 атак ударными дронами.

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Сообщается, что из-за вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Середино-Будской громаде - разрушен объект гражданской инфраструктуры;

в Миропольской громаде - частные домовладения и заведение дошкольного образования;

в Шосткинской громаде - объекты гражданской инфраструктуры, хозяйственные помещения и частные домовладения;

в Краснопольской громаде - двухэтажный жилой дом частные домовладения и автомобили.

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Также отмечается, что за сутки воздушная тревога в области длилась 11 часов 11 минут.