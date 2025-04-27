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Новости Операция ВСУ на Курщине Бои на Курщине и Сумщине
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Бои на Курщине продолжаются, враг не оставляет попыток продвинуться и закрепиться на Сумщине, - DeepState

карта боев на Курщине

Украинские защитники продолжают вести бои на территории Курской области РФ.

Об этом пишет аналитический проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

В DeepState напомнили, что сегодня, 26 апреля, россияне в очередной раз начали распространять фейк, заявив, что они полностью оккупировали Курщину и вытеснили с территории подразделения Сил Обороны.

"Это заявление не соответствует действительности, но обстановка в этом районе складывается не лучшим образом",- говорится в сообщении.

Отмечается, что враг имеет продвижение на Курщине.

"В частности, практически полностью враг занял населенный Горналь и продвинулся в районе Олешни. Это последние села, вокруг которых остался контроль бойцами Сил Обороны. Поэтому Курская операция до сих пор продолжается, где украинские военные ведут бои с московитами и корейцами. В частности, осуществляется охота и поражение логистики врага, его место сосредоточения и т.д.",- пишет DeepState.

Также сообщается, что российские захватчики не оставляют попыток продвинуться и закрепиться на территории Сумской области.

В DeepState утверждают, что российские войска осуществляют накопления в селе Журавка и пытаются подойти к селу Беловоды Хотинской общины. Также оккупанты осуществляют накопления в Басовке Юнаковской общины, пробуя двигаться в сторону Локни, но пока безуспешно, говорится в сообщении.

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"Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не давать кацапам продвигаться и накапливаться", - добавили в DeepState.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору РФ Владимиру Путину о якобы полном "освобождении" Курщины.

В Генштабе ВСУ заявили, что сообщения представителей высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

Смотрите также: Россияне продвинулись на Курщине, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Сумская область (3143) боевые действия (4071) Курск (1103) DeepState (102)


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Топ комментарии
+3
І скільки кілометрів залишилося у Курщині?
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26.04.2025 23:40
+3
знайшов що цитувати...
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27.04.2025 00:32
+1
Ніколи не міняйте волю на хліб ,
так як окупанти і хліб відберуть 🙁
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26.04.2025 23:42
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І скільки кілометрів залишилося у Курщині?
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26.04.2025 23:40 Ответить
А тобі яка свинотампонська "правда" потрібна? І для чого?
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27.04.2025 09:47 Ответить
Ніколи не міняйте волю на хліб ,
так як окупанти і хліб відберуть 🙁
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26.04.2025 23:42 Ответить
Лучше просто собрать вещи и уехать туда, где такой выбор не стоит
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26.04.2025 23:45 Ответить
Помиляєтесь, такий вибір скрізь та завжди.
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27.04.2025 01:09 Ответить
тaкой выбор есть везде с определенный шaнсом.
нaпример в Кaнaде или кaкой-то aвстрaлии он ниже чем в Укрaине последние лет 100.
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27.04.2025 05:47 Ответить
Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова! (с)
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27.04.2025 00:08 Ответить
знайшов що цитувати...
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27.04.2025 00:32 Ответить
Це одне й те саме.
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27.04.2025 10:37 Ответить
Враховуючи загальну тенденцію для України на фротах - будуть просуватись у глиб теріторії.
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27.04.2025 04:35 Ответить
 
 