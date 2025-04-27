Бои на Курщине продолжаются, враг не оставляет попыток продвинуться и закрепиться на Сумщине, - DeepState

Украинские защитники продолжают вести бои на территории Курской области РФ.

Об этом пишет аналитический проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

В DeepState напомнили, что сегодня, 26 апреля, россияне в очередной раз начали распространять фейк, заявив, что они полностью оккупировали Курщину и вытеснили с территории подразделения Сил Обороны.

"Это заявление не соответствует действительности, но обстановка в этом районе складывается не лучшим образом",- говорится в сообщении.

Отмечается, что враг имеет продвижение на Курщине.

"В частности, практически полностью враг занял населенный Горналь и продвинулся в районе Олешни. Это последние села, вокруг которых остался контроль бойцами Сил Обороны. Поэтому Курская операция до сих пор продолжается, где украинские военные ведут бои с московитами и корейцами. В частности, осуществляется охота и поражение логистики врага, его место сосредоточения и т.д.",- пишет DeepState.

Также сообщается, что российские захватчики не оставляют попыток продвинуться и закрепиться на территории Сумской области.

В DeepState утверждают, что российские войска осуществляют накопления в селе Журавка и пытаются подойти к селу Беловоды Хотинской общины. Также оккупанты осуществляют накопления в Басовке Юнаковской общины, пробуя двигаться в сторону Локни, но пока безуспешно, говорится в сообщении.

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"Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не давать кацапам продвигаться и накапливаться", - добавили в DeepState.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору РФ Владимиру Путину о якобы полном "освобождении" Курщины.

В Генштабе ВСУ заявили, что сообщения представителей высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

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