Бої на Курщині тривають, ворог не полишає спроб просунутися та закріпитися на Сумщині, - DeepState

Українські захисники продовжують вести бої на території Курської області РФ.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

У DeepState нагадали, що сьогодні, 26 квітня, росіяни вчергове почали поширювати фейк, заявивши, що вони повністю окупували Курщину і витіснили з території підрозділи Сил Оборони.

"Ця заява не відповідає дійсності, але обстановка в цьому районі складається не найкращим чином",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог має просування на Курщині.

"Зокрема, практично повністю ворог зайняв населений Горналь і просунувся в районі Олешні. Це останні села, навколо яких залишився контроль бійцями Сил Оборони. Тож Курська операція досі триває, де українські військові ведуть бої з московитами та корейцями. Зокрема, здійснюється полювання та ураження логістики ворога, його місце зосередження, тощо",- пише DeepState.

Також повідомляється, що російські загарбники не полишають спроб просунутися та закріпитися на території Сумської області.

У DeepState стверджують, що російські війська здійснюють накопичення у селі Журавка та намагаються підійти до села Біловоди Хотінської громади. Також окупанти здійснюють накопичення у Басівці Юнаківської громади, пробуючи рухатися в сторону Локні, але поки безуспішно, йдеться у повідомленні.

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"Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не давати кацапам просуватися та накопичуватися", - додали у DeepState.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору РФ Володимиру Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини.

У Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

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