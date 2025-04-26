Бої на Курщині тривають, ворог не полишає спроб просунутися та закріпитися на Сумщині, - DeepState
Українські захисники продовжують вести бої на території Курської області РФ.
Про це пише аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
У DeepState нагадали, що сьогодні, 26 квітня, росіяни вчергове почали поширювати фейк, заявивши, що вони повністю окупували Курщину і витіснили з території підрозділи Сил Оборони.
"Ця заява не відповідає дійсності, але обстановка в цьому районі складається не найкращим чином",- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог має просування на Курщині.
"Зокрема, практично повністю ворог зайняв населений Горналь і просунувся в районі Олешні. Це останні села, навколо яких залишився контроль бійцями Сил Оборони. Тож Курська операція досі триває, де українські військові ведуть бої з московитами та корейцями. Зокрема, здійснюється полювання та ураження логістики ворога, його місце зосередження, тощо",- пише DeepState.
Також повідомляється, що російські загарбники не полишають спроб просунутися та закріпитися на території Сумської області.
У DeepState стверджують, що російські війська здійснюють накопичення у селі Журавка та намагаються підійти до села Біловоди Хотінської громади. Також окупанти здійснюють накопичення у Басівці Юнаківської громади, пробуючи рухатися в сторону Локні, але поки безуспішно, йдеться у повідомленні.
"Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не давати кацапам просуватися та накопичуватися", - додали у DeepState.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору РФ Володимиру Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини.
У Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.
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так як окупанти і хліб відберуть 🙁