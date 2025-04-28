Более 48 тысяч жителей приграничья Сумщины эвакуировали, - ОВА

По состоянию на сегодня, 28 апреля, из приграничных населенных пунктов Сумщины эвакуировали 48 612 человек, в том числе 7 668 детей.

Об этом сообщила Сумская ОВА по итогам заседания Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что более всего на Сумщине подлежало эвакуации 86080 человек, из них - 8293 ребенка. На сегодня уже эвакуировано 48612 человека (56,3%), из них 7668 детей (92,4%).

Остаются в громадах, из которых осуществляется эвакуация, 37468 мирных жителей, в том числе 625 детей.

"Из отдельных громад Сумщины происходила эвакуация принудительным способом детей. Подлежало эвакуации - 804 ребенка из 151 населенного пункта области. Все дети сейчас уже эвакуированы",- рассказали в ОВА.

В ОВА отметили, что для обслуживания эвакуированных жителей в области развернуты транзитные центры в Сумах, Шостке и Глухове. Также в области развернули 20 мест временного проживания для ВПЛ на 1074 койко-места (на сегодня 500 мест - свободные), также насчитывается 146 свободных домов и 5 квартир.

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Жителей приграничных громад Сумщины призывают эвакуироваться из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.

"Враг не прекращает террор против гражданского населения. Вследствие обстрелов почти ежедневно есть погибшие и раненые мирные жители приграничных населенных пунктов. Из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск жителей приграничных громад еще раз призывают эвакуироваться в безопасные места", - сказано в сообщении.

Ранее в ГПСУ рассказали, что на Сумском направлении ситуация остается непростой, там продолжают фиксировать применение россиянами тактики попыток захода малых штурмовых групп (МШГ) на территорию Украины.

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