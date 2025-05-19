УКР
Нічна атака на Шостку: зруйноване підприємство відновленню не підлягає

Шахед атакує Шостку

У ніч проти понеділка, 19 травня війська РФ атакували безпілотниками Шостку Сумської області. Зруйновано підприємство.

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський агресор завдав удар безпілотниками. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки російської атаки зʼясовуються" - повідомив Нога

За його словами, підприємство в Шостці, яке росіяни атакували вночі безпілотниками, зруйновано та не підлягає відновленню.

Також читайте: Росіяни вночі завдали авіаудару по Шостці: пошкоджено будинки та автомобілі

За його словами, ворог вдарив шістьма безпілотниками. Внаслідок атаки поранений охоронець зруйнованого підприємства. Також пошкоджені чотири будинки.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі окупанти вкотре атакували Сумщину безпілотниками, поцілили у підприємство.

Сумська область (4162) Шостка (67) Шахед (1411) Шосткинський район (75)
