Вночі окупанти вкотре атакували Сумщину безпілотниками, поцілили у підприємство (оновлено)
У ніч проти 19 травня російські загарбники атакували Шосткинську громаду Сумської області. Зафіксовано влучання шести безпілотників
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
Внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.
"Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки російської атаки зʼясовуються", - зазначили в адміністрації.
Оновлення
Внаслідок ворожої атаки поранено 44-річного охоронця. Пошкоджено чотири будинки на території громади.
