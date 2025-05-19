УКР
Вночі окупанти вкотре атакували Сумщину безпілотниками, поцілили у підприємство (оновлено)

У ніч проти 19 травня російські загарбники атакували Шосткинську громаду Сумської області. Зафіксовано влучання шести безпілотників

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомили у Сумській ОВА.

Внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки російської атаки зʼясовуються", - зазначили в адміністрації.

Оновлення

Внаслідок ворожої атаки поранено 44-річного  охоронця. Пошкоджено чотири будинки на території громади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по мікроавтобусу поблизу Білопілля став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів, - місія ООН

