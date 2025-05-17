Удар РФ по мікроавтобусу поблизу Білопілля став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів, - місія ООН

Атака РФ на мікроавтобус поблизу Білопілля в Сумській області стала найсмертоноснішою за останні кілька тижнів.

Про це йдеться у заяві Моніторингової місії ООН з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі спеціалісти Моніторингової місії ООН з прав людини (ММПЛУ) збирають додаткову інформацію про обставини удару безпілотника та постраждалих. За попередніми даними, мікроавтобус перевозив цивільних осіб, евакуйованих із прифронтової території, більшість з яких були жінки, сказано в заяві.

"За повідомленнями, дев'ять цивільних осіб загинули, і цей удар став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів. Це суворе нагадування про те, що цивільні особи продовжують гинути і отримувати поранення щодня по всій Україні", заявила Даніель Белль, голова ММПЛУ.

В місії ООН зазначили, що якщо дані підтвердяться, атака стане наймасовішою за кількістю жертв з 24 квітня 2025 року, коли в Києві внаслідок обстрілу загинули щонайменше 11 осіб, а 81 людина дістала поранення.

"Хоча кількість жертв серед цивільного населення у травні була дещо меншою, ніж у квітні, ММПЛУ продовжує документувати щоденні жертви серед цивільного населення, особливо вздовж лінії зіткнення", - сказано в заяві.

Нагадаємо, що зранку 17 травня російські загарбники атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля. Внаслідок російського удару загинуло 9 людей, є поранені.

