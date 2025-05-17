Рятувальники деблокували тіла пасажирів рейсового автобуса, по якому ворог завдав удару в Білопіллі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Cпівробітники ДСНС деблокували тіла пасажирів рейсового автобуса, по якому ворог завдав удару на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Нагадаємо, вранці 17 травня ворог завдав удару дроном по рейсовому автобусу на території Білопільської громади.

Рятувальники негайно прибули на місце події. Також додатково залучалися сили аварійно-рятувальної частини з обласного центру.

Фахівці ДСНС за допомогою спеціальних інструментів деблокували тіла загиблих з понівеченого транспортного засобу.

За попередньою інформацією, внаслідок події загинуло 9 людей, ще 7 - травмовано.

Як повідомлялося, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.

Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.