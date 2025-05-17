В атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку, - голова Білопільської громади Зарко

Зранку 17 травня 2025 року війська РФ ударили дроном по рейсовому автобусу у Білопіллі. 9 осіб загинули, 5 поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Суми".

"У цьому автобусі люди їхали на евакуацію. За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник. Нині маємо 9 загиблих та 5 поранених. Останні отримали на місці медичну допомогу та їх відправили у Суми в лікарню. Зараз ми вивозимо тіла загиблих. Особи деяких з них поки не встановлені. Переважна більшість це жінки пенсійного віку, також загинули 2-3 чоловіки", - повідомив голова громади Юрій Зарко.

Як повідомлялося, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.