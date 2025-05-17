УКР
4 061 23

В атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку, - голова Білопільської громади Зарко

Окупанти атакували автобус із цивільними, є загиблі

Зранку 17 травня 2025 року війська РФ ударили дроном по рейсовому автобусу у Білопіллі. 9 осіб загинули, 5 поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Суми".

"У цьому автобусі люди їхали на евакуацію. За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник. Нині маємо 9 загиблих та 5 поранених. Останні отримали на місці медичну допомогу та їх відправили у Суми в лікарню. Зараз ми вивозимо тіла загиблих. Особи деяких з них поки не встановлені. Переважна більшість це жінки пенсійного віку, також загинули 2-3 чоловіки", - повідомив голова громади Юрій Зарко.

Читайте також: Росіяни атакували Білопільську громаду Сумщини КАБами, дві людини поранені

Як повідомлялося, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.

Автор: 

+12
Тварини ху... лостану за перемовини, ще одне підтвердження
17.05.2025 09:26
+10
Може ти знаєш як це зробити безпечно?
17.05.2025 09:46
+6
А може на совісті кацапів? Це була звичайна маршрутка а не евакуаційна.
17.05.2025 09:47
Тварини ху... лостану за перемовини, ще одне підтвердження
17.05.2025 09:26
🙏🕯🙏
17.05.2025 09:29
Питання з питань: чому на відміну від рашистів, які безперервно у стислі строки споруджують сіткові тунелі на всіх своїх логістичних шляхах, що наближені до фронту, інженерні війська ЗСУ цього не роблять? Адже фактор вогневого контролю фпв-дронами над трасою Юнакіївка -Суджа став чи не вирішальним у швидкому витісненні українських військ з суджанського плацдарму в Курській області.
17.05.2025 09:37
Фотографії загиблих відправте рижому придурку трампелю.
17.05.2025 09:41
Санітарів ліпше направити.
17.05.2025 09:49
Йому пох.. уся Україна, а ви про фотографії. Трамп- цинічний ділок,,крім угод, які приносять бабло, його нічого не цікавить
17.05.2025 10:00
...піс_діл...
17.05.2025 10:24
А может отправить лучшему шашлычнику Зелебобе ? Ведь это не в США атаковали, а в Украине, и на переговоры не Трапм ездил а зелебоб ? Или у вас там вообще мозги покорежило. Больные на голову.
17.05.2025 12:18
Не здатні евакуювати - не беріться. Загибель цих людей на вашій совісті.
17.05.2025 09:42
Може ти знаєш як це зробити безпечно?
17.05.2025 09:46
Знаю. Для цього знання вищої математики не потрібні. Потрібна відповідальність.
17.05.2025 09:52
І в чому саме відповідальність?
17.05.2025 09:54
На час атаки безпілотників всі мали бути в укритті.
17.05.2025 10:06
На трасі?
17.05.2025 10:25
Подивіться час тривоги по Сумській обл. Мало ймовірно що автобус був завантажений до тривоги.
17.05.2025 10:45
Там був не шахед, а ланцет. Їх там сотні літають, 24/7. Якщо включати тривогу на ланцети, то вона взагалі не буде вимикатися, бо цей бпл недалеко від фпв ушов, теж працює в прифронтовій зоні тільки більше вибухівки несе. То тепер людей взагалі не івакуювати?
17.05.2025 13:28
ШО за брєєд??!!! Вони їхали а їх наздоганяв дрон
17.05.2025 14:22
З дивану піз..ти легко.
17.05.2025 12:25
А може на совісті кацапів? Це була звичайна маршрутка а не евакуаційна.
17.05.2025 09:47
Кацапи свою справу зробили, а наші служби провалили. Це була не балістика і всі знали що летить і де летить.
17.05.2025 09:59
УРОДЫ , это перемирие ??? с ними нельзя разговаривать !!! вы такие же преступники как и орки !!!! люди надеятся , вам верят , а их убивают !!!(((
17.05.2025 10:39
Держава не дбає про беспеку громадян і не несе ніякої відповідальності!Також загинули 2-3 чоловіки", - повідомив голова громади Юрій Зарко Джерело: https://censor.net/ua/n3552757
Слова 2-3 пітверджують покуїзм до громадян,бо навіть худобу рахуть чітко і не бува 2 чи 3!!!
17.05.2025 11:32
 
 