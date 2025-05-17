В атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку, - голова Білопільської громади Зарко
Зранку 17 травня 2025 року війська РФ ударили дроном по рейсовому автобусу у Білопіллі. 9 осіб загинули, 5 поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Суми".
"У цьому автобусі люди їхали на евакуацію. За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник. Нині маємо 9 загиблих та 5 поранених. Останні отримали на місці медичну допомогу та їх відправили у Суми в лікарню. Зараз ми вивозимо тіла загиблих. Особи деяких з них поки не встановлені. Переважна більшість це жінки пенсійного віку, також загинули 2-3 чоловіки", - повідомив голова громади Юрій Зарко.
Як повідомлялося, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слова 2-3 пітверджують покуїзм до громадян,бо навіть худобу рахуть чітко і не бува 2 чи 3!!!