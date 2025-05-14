Росіяни атакували Білопільську громаду Сумщини КАБами, дві людини поранені
Російська армія скинула керовані авіаційні бомби на Білопільську громаду Сумської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
"Двоє людей поранені у Білопільській громаді внаслідок удару ворожих керованих авіабомб. Чоловіка та жінку госпіталізували. На місці влучання – пожежа, працює ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо РФ вдарила по промисловій інфраструктурі в Сумах 2 людини загинули та 9 поранені.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль