Росіяни атакували Білопільську громаду Сумщини КАБами, дві людини поранені

Російська армія скинула керовані авіаційні бомби на Білопільську громаду Сумської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

"Двоє людей поранені у Білопільській громаді внаслідок удару ворожих керованих авіабомб. Чоловіка та жінку госпіталізували. На місці влучання – пожежа, працює ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо РФ вдарила по промисловій інфраструктурі в Сумах 2 людини загинули та 9 поранені.

