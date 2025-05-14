УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9803 відвідувача онлайн
Новини Обстріли прикордоння Сумщини
426 0

Росіяни атакували Білопільську громаду Сумщини КАБами, дві людини поранені

Наслідки обстрілу Сумщини

Російська армія скинула керовані авіаційні бомби на Білопільську громаду Сумської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

"Двоє людей поранені у Білопільській громаді внаслідок удару ворожих керованих авіабомб. Чоловіка та жінку госпіталізували. На місці влучання – пожежа, працює ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо РФ вдарила по промисловій інфраструктурі в Сумах 2 людини загинули та 9 поранені.

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: троє людей загинули, ще четверо поранено

Автор: 

обстріл (30389) Сумська область (4145) Сумський район (382) Білопілля (22) війна в Україні (5771)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 