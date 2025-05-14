Россияне атаковали Белопольскую громаду Сумщины КАБами, два человека ранены

Российская армия сбросила управляемые авиационные бомбы на Белопольскую громаду Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

"Два человека ранены в Белопольской громаде в результате удара вражеских управляемых авиабомб. Мужчину и женщину госпитализировали. На месте попадания - пожар, работает ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним - РФ ударила по промышленной инфраструктуре в Сумах 2 человека погибли и 9 ранены.

