Россияне атаковали Белопольскую громаду Сумщины КАБами, два человека ранены

Последствия обстрела Сумщины

Российская армия сбросила управляемые авиационные бомбы на Белопольскую громаду Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

"Два человека ранены в Белопольской громаде в результате удара вражеских управляемых авиабомб. Мужчину и женщину госпитализировали. На месте попадания - пожар, работает ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним -  РФ ударила по промышленной инфраструктуре в Сумах 2 человека погибли и 9 ранены.

Читайте: Последствия вражеских обстрелов Сумщины: три человека погибли, еще четверо ранены

