РФ ударила по промышленной инфраструктуре в Сумах: 2 погибших и 9 раненых. ФОТО (обновлено)

В Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

В.о. мера Кобзар заявил, что взрыв – это удар РФ по объекту промышленной инфраструктуры.

Пресс-служба ОВА сообщила, что вследствие удара, предварительно, есть пострадавшие.

В то же время в ГВА заявили о погибшем человеке.

В ОВА отметили, что погиб человек, семь человек ранены.

Трое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

По состоянию на 16:40 известно о 2 погибших, сообщили в ГВА.

Позже в городском совете сообщили, что количество раненых из-за ракетной атаки РФ на Сумы возросло до 9 человек, 2 из них – в тяжелом состоянии.