Новости Удар по Сумам
8 458 32

РФ ударила по промышленной инфраструктуре в Сумах: 2 погибших и 9 раненых. ФОТО (обновлено)

РФ нанесла удар по Сумам 14 мая 2025 года

В Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

В.о. мера Кобзар заявил, что взрыв – это удар РФ по объекту промышленной инфраструктуры.

Пресс-служба ОВА сообщила, что вследствие удара, предварительно, есть пострадавшие.

В то же время в ГВА заявили о погибшем человеке.

В ОВА отметили, что погиб человек, семь человек ранены.

Трое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Читайте: Дрон РФ попал в лесохозяйственную машину в Сумах: водитель не пострадал. ФОТОрепортаж

По состоянию на 16:40 известно о 2 погибших, сообщили в ГВА.

Позже в городском совете сообщили, что количество раненых из-за ракетной атаки РФ на Сумы возросло до 9 человек, 2 из них – в тяжелом состоянии.

Удар РФ по Сумах 14 травня 2025 року

Автор: 

обстрел (29065) Сумская область (3586) Сумы (1234) Сумский район (377) война в Украине (5732)
Топ комментарии
+14
Це черговий результат перегаворів. Жалко що всі ці бомби не падають на голови тим хто захотів перагаворів з ******
показать весь комментарий
14.05.2025 15:22 Ответить
+13
Ми ніколи ще так не були близько до миру!(с).
показать весь комментарий
14.05.2025 15:04 Ответить
+12
Як там наша потужність, скоро відосік вийде про "мір в глазах"?
показать весь комментарий
14.05.2025 15:22 Ответить
Ми ніколи ще так не були близько до миру!(с).
показать весь комментарий
14.05.2025 15:04 Ответить
гірше близкості до миру..
є близкість до рабсії..
показать весь комментарий
14.05.2025 16:37 Ответить
Суми та інші прикордонні міста знають про це як ніхто
показать весь комментарий
14.05.2025 22:37 Ответить
у 2019 почалося зближення
показать весь комментарий
14.05.2025 23:01 Ответить
ні, намагання віддалитися. Україна все ще не вийшла з впливу паРашки. це обійма, які не відпускають
показать весь комментарий
15.05.2025 08:26 Ответить
Ніщо, ніщо не відволічє піаніста від стамбульського бенефісу. Жоден Іскандер не заткне потужний фонтан невгамовного балабольства
показать весь комментарий
14.05.2025 15:07 Ответить
А що там *****?
показать весь комментарий
14.05.2025 15:11 Ответить
Для них ***** ні в чому не винен !
показать весь комментарий
14.05.2025 16:19 Ответить
сере в чумодан і сцить щоб не втравили.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:23 Ответить
Так! Зелений це бачить епічно, беніфіціарно, велично, самозакохано та самозадоволено!
Це він, він і тільки він!
показать весь комментарий
14.05.2025 15:18 Ответить
Треба ще не забути сказати спасибі найкращому в світі укладачу угод.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:49 Ответить
як там в тебе в окопі? протягу немає? не захворів би часом...
показать весь комментарий
14.05.2025 16:53 Ответить
Прилюдія до Стамбульського "миру" від раші!
показать весь комментарий
14.05.2025 15:16 Ответить
Ні. Звичайний будній день на Сумщині.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:18 Ответить
Як там наша потужність, скоро відосік вийде про "мір в глазах"?
показать весь комментарий
14.05.2025 15:22 Ответить
Це черговий результат перегаворів. Жалко що всі ці бомби не падають на голови тим хто захотів перагаворів з ******
показать весь комментарий
14.05.2025 15:22 Ответить
..а в України є інший вибір?
показать весь комментарий
14.05.2025 23:24 Ответить
Дебил,я сейчас нахожусь в Снигирёвке,которая 2 года была в оккупации и общаюсь с людьми...ты о чём чухан конченный сейчас лепечешь?
показать весь комментарий
15.05.2025 00:18 Ответить
Чим більше говорят про мир ,тим більше рашисти руйнують Україну вони відчувають безкарність.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:41 Ответить
ну а хто бескарність забеспечує?
показать весь комментарий
14.05.2025 16:21 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 17:23 Ответить
Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏😥🥀 Пораненим бистріше одужати!
показать весь комментарий
14.05.2025 18:48 Ответить
а всі наші ефективні озброєння - балістика, КАБи, копії шахедів, зеленський та ОП відверто САБОТУЮТЬ!
Все зараз вигляда як гра в одні ворота, Україну просто знищують, і без жодної відповіді.
показать весь комментарий
14.05.2025 20:56 Ответить
Хіба могло бути по іншому коли не втік?З наскоку не получилась захопити,далі через невтіка довше,проте гарантовано
показать весь комментарий
14.05.2025 20:58 Ответить
Драп, паскуда ти америкосівська! Це так )(уйло хоче миру?! Доля тебе гандона заокеанського )(уйло і далі "хороший парєнь"?!
показать весь комментарий
14.05.2025 20:57 Ответить
чути було добре... де самме сталося - по фото не впізнав, завтра знатиму, хоча.... яка різниця? Люди нашого міста знов загинули
показать весь комментарий
14.05.2025 21:01 Ответить
Відповідь від нас була? Чи терпим далі, щоб плєшивого не злити?
показать весь комментарий
14.05.2025 21:28 Ответить
Вот зачем вы эту новость снова поднимаете?
Куча фоток на кацапских ресурсах от наших блогеров и СМИ с танковыми катками после прилета.
Вы дебилы?
показать весь комментарий
14.05.2025 21:35 Ответить
 
 