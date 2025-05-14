8 458 32
РФ ударила по промышленной инфраструктуре в Сумах: 2 погибших и 9 раненых. ФОТО (обновлено)
В Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.
В.о. мера Кобзар заявил, что взрыв – это удар РФ по объекту промышленной инфраструктуры.
Пресс-служба ОВА сообщила, что вследствие удара, предварительно, есть пострадавшие.
В то же время в ГВА заявили о погибшем человеке.
В ОВА отметили, что погиб человек, семь человек ранены.
Трое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.
По состоянию на 16:40 известно о 2 погибших, сообщили в ГВА.
Позже в городском совете сообщили, что количество раненых из-за ракетной атаки РФ на Сумы возросло до 9 человек, 2 из них – в тяжелом состоянии.
