УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини Удар по Сумах
8 458 32

РФ вдарила по промисловій інфраструктурі в Сумах: 3 загиблих та 9 поранених. ФОТО (оновлено)

РФ завдала удару по Сумах 14 травня 2025 року

У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

В.о. мера Кобзар заявив, що вибух - це удар РФ по об’єкту промислової інфраструктури.

Пресслужба ОВА повідомила, що внаслідок удару, попередньо, є постраждалі.

Водночас у МВА заявили про загиблу людину.

В ОВА зазначили, що загинула людина, сім осіб поранено.

Троє поранених у вкрай важкому стані.

Читайте: Дрон РФ влучив у лісогосподарську машину в Сумах: водій не постраждав. ФОТОрепортаж

Станом на 16:40 відомо про 2 загиблих людей, повідомили у МВА.

Згодом у міській раді повідомили, що кількість поранених через ракетну атаку РФ на Суми зросла до 9 людей, 2 з них – у важкому стані.  

Пізніше очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох.

"Унаслідок російського обстрілу промислового об’єкта на території Сумської громади загинули троє людей. Один із чоловіків помер на місці. Ще один – у критичному стані – не доїхав до лікарні. Третя жертва померла вже в медичному закладі. Загиблим було 36, 29 і 41 рік", - уточнив Григоров.

Удар РФ по Сумах 14 травня 2025 року

Автор: 

обстріл (30389) Сумська область (4145) Суми (974) Сумський район (380) війна в Україні (5771)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Це черговий результат перегаворів. Жалко що всі ці бомби не падають на голови тим хто захотів перагаворів з ******
показати весь коментар
14.05.2025 15:22 Відповісти
+13
Ми ніколи ще так не були близько до миру!(с).
показати весь коментар
14.05.2025 15:04 Відповісти
+12
Як там наша потужність, скоро відосік вийде про "мір в глазах"?
показати весь коментар
14.05.2025 15:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми ніколи ще так не були близько до миру!(с).
показати весь коментар
14.05.2025 15:04 Відповісти
гірше близкості до миру..
є близкість до рабсії..
показати весь коментар
14.05.2025 16:37 Відповісти
Суми та інші прикордонні міста знають про це як ніхто
показати весь коментар
14.05.2025 22:37 Відповісти
у 2019 почалося зближення
показати весь коментар
14.05.2025 23:01 Відповісти
ні, намагання віддалитися. Україна все ще не вийшла з впливу паРашки. це обійма, які не відпускають
показати весь коментар
15.05.2025 08:26 Відповісти
Ніщо, ніщо не відволічє піаніста від стамбульського бенефісу. Жоден Іскандер не заткне потужний фонтан невгамовного балабольства
показати весь коментар
14.05.2025 15:07 Відповісти
А що там *****?
показати весь коментар
14.05.2025 15:11 Відповісти
Для них ***** ні в чому не винен !
показати весь коментар
14.05.2025 16:19 Відповісти
сере в чумодан і сцить щоб не втравили.
показати весь коментар
14.05.2025 16:23 Відповісти
Так! Зелений це бачить епічно, беніфіціарно, велично, самозакохано та самозадоволено!
Це він, він і тільки він!
показати весь коментар
14.05.2025 15:18 Відповісти
Треба ще не забути сказати спасибі найкращому в світі укладачу угод.
показати весь коментар
14.05.2025 15:49 Відповісти
як там в тебе в окопі? протягу немає? не захворів би часом...
показати весь коментар
14.05.2025 16:53 Відповісти
Прилюдія до Стамбульського "миру" від раші!
показати весь коментар
14.05.2025 15:16 Відповісти
Ні. Звичайний будній день на Сумщині.
показати весь коментар
14.05.2025 15:18 Відповісти
Як там наша потужність, скоро відосік вийде про "мір в глазах"?
показати весь коментар
14.05.2025 15:22 Відповісти
Це черговий результат перегаворів. Жалко що всі ці бомби не падають на голови тим хто захотів перагаворів з ******
показати весь коментар
14.05.2025 15:22 Відповісти
..а в України є інший вибір?
показати весь коментар
14.05.2025 23:24 Відповісти
Дебил,я сейчас нахожусь в Снигирёвке,которая 2 года была в оккупации и общаюсь с людьми...ты о чём чухан конченный сейчас лепечешь?
показати весь коментар
15.05.2025 00:18 Відповісти
Чим більше говорят про мир ,тим більше рашисти руйнують Україну вони відчувають безкарність.
показати весь коментар
14.05.2025 15:41 Відповісти
ну а хто бескарність забеспечує?
показати весь коментар
14.05.2025 16:21 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 17:23 Відповісти
Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏😥🥀 Пораненим бистріше одужати!
показати весь коментар
14.05.2025 18:48 Відповісти
а всі наші ефективні озброєння - балістика, КАБи, копії шахедів, зеленський та ОП відверто САБОТУЮТЬ!
Все зараз вигляда як гра в одні ворота, Україну просто знищують, і без жодної відповіді.
показати весь коментар
14.05.2025 20:56 Відповісти
Хіба могло бути по іншому коли не втік?З наскоку не получилась захопити,далі через невтіка довше,проте гарантовано
показати весь коментар
14.05.2025 20:58 Відповісти
Драп, паскуда ти америкосівська! Це так )(уйло хоче миру?! Доля тебе гандона заокеанського )(уйло і далі "хороший парєнь"?!
показати весь коментар
14.05.2025 20:57 Відповісти
чути було добре... де самме сталося - по фото не впізнав, завтра знатиму, хоча.... яка різниця? Люди нашого міста знов загинули
показати весь коментар
14.05.2025 21:01 Відповісти
Відповідь від нас була? Чи терпим далі, щоб плєшивого не злити?
показати весь коментар
14.05.2025 21:28 Відповісти
Вот зачем вы эту новость снова поднимаете?
Куча фоток на кацапских ресурсах от наших блогеров и СМИ с танковыми катками после прилета.
Вы дебилы?
показати весь коментар
14.05.2025 21:35 Відповісти
 
 