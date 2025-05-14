РФ вдарила по промисловій інфраструктурі в Сумах: 3 загиблих та 9 поранених. ФОТО (оновлено)

У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

В.о. мера Кобзар заявив, що вибух - це удар РФ по об’єкту промислової інфраструктури.

Пресслужба ОВА повідомила, що внаслідок удару, попередньо, є постраждалі.

Водночас у МВА заявили про загиблу людину.

В ОВА зазначили, що загинула людина, сім осіб поранено.

Троє поранених у вкрай важкому стані.

Читайте: Дрон РФ влучив у лісогосподарську машину в Сумах: водій не постраждав. ФОТОрепортаж

Станом на 16:40 відомо про 2 загиблих людей, повідомили у МВА.

Згодом у міській раді повідомили, що кількість поранених через ракетну атаку РФ на Суми зросла до 9 людей, 2 з них – у важкому стані.

Пізніше очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох.

"Унаслідок російського обстрілу промислового об’єкта на території Сумської громади загинули троє людей. Один із чоловіків помер на місці. Ще один – у критичному стані – не доїхав до лікарні. Третя жертва померла вже в медичному закладі. Загиблим було 36, 29 і 41 рік", - уточнив Григоров.