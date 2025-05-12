УКР
Новини Фото атака дрона по Сумщині
Дрон РФ влучив у лісогосподарську машину в Сумах: водій не постраждав. ФОТОрепортаж

У Сумах зафіксовано влучання дрона в транспортний засіб Сумського надлісництва ДП "Ліси України".

Про це повідомив у телеграмі Північний лісовий офіс підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

"У Сумах зафіксовано влучання дрона в транспортний засіб Сумського надлісництва ДП "Ліси України". Інцидент стався у момент, коли водій відійшов від машини за автозапчастинами. Це, ймовірно, врятувало йому життя", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху пошкоджено бак, частину кабіни та спеціальну установку. Завдяки швидкому застосуванню вогнегасника вдалося уникнути загоряння.

На місці працюють правоохоронці, очікується прибуття саперів для обстеження території та визначення подальших дій з технікою.

Сумська область (4138) Суми (973) дрони (5291) Сумський район (377)
Коментувати
Сортувати:
Якщо до Сум вже долітають кацапські FPV - це дуже погана новина ...
12.05.2025 14:43 Відповісти
Скоріше всього це не в Сумах а в якомусь підрозділі Сумського надлісництва бо вже писали тут недавно про ракету по Сумам а був удар по Великій Чернеччині.
12.05.2025 15:18 Відповісти
Ответным огнём "сельскохозяйственная машина" уничтожила не только вражеский дрон, но и военные аэродромы, арсеналы вооружения, системы ПВО в глубоком тылу противника.
12.05.2025 15:33 Відповісти
 
 