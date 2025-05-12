1 129 3
Дрон РФ влучив у лісогосподарську машину в Сумах: водій не постраждав. ФОТОрепортаж
У Сумах зафіксовано влучання дрона в транспортний засіб Сумського надлісництва ДП "Ліси України".
Про це повідомив у телеграмі Північний лісовий офіс підприємства, інформує Цензор.НЕТ.
"У Сумах зафіксовано влучання дрона в транспортний засіб Сумського надлісництва ДП "Ліси України". Інцидент стався у момент, коли водій відійшов від машини за автозапчастинами. Це, ймовірно, врятувало йому життя", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху пошкоджено бак, частину кабіни та спеціальну установку. Завдяки швидкому застосуванню вогнегасника вдалося уникнути загоряння.
На місці працюють правоохоронці, очікується прибуття саперів для обстеження території та визначення подальших дій з технікою.
