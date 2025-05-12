Дрон РФ влучив у лісогосподарську машину в Сумах: водій не постраждав. ФОТОрепортаж

У Сумах зафіксовано влучання дрона в транспортний засіб Сумського надлісництва ДП "Ліси України".

Про це повідомив у телеграмі Північний лісовий офіс підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

"У Сумах зафіксовано влучання дрона в транспортний засіб Сумського надлісництва ДП "Ліси України". Інцидент стався у момент, коли водій відійшов від машини за автозапчастинами. Це, ймовірно, врятувало йому життя", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху пошкоджено бак, частину кабіни та спеціальну установку. Завдяки швидкому застосуванню вогнегасника вдалося уникнути загоряння.

На місці працюють правоохоронці, очікується прибуття саперів для обстеження території та визначення подальших дій з технікою.

