Дрон РФ попал в лесохозяйственную машину в Сумах: водитель не пострадал. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Сумах зафиксировано попадание дрона в транспортное средство Сумского надлесничества ГП "Леса Украины".
Об этом сообщил в телеграмме Северный лесной офис предприятия, информирует Цензор.НЕТ.
"В Сумах зафиксировано попадание дрона в транспортное средство Сумского надлесничества ГП "Леса Украины". Инцидент произошел в момент, когда водитель отошел от машины за автозапчастями. Это, вероятно, спасло ему жизнь", - говорится в сообщении.
В результате взрыва повреждены бак, часть кабины и специальная установка. Благодаря быстрому применению огнетушителя удалось избежать возгорания.
На месте работают правоохранители, ожидается прибытие саперов для обследования территории и определения дальнейших действий с техникой.
