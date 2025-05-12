РУС
Дрон РФ попал в лесохозяйственную машину в Сумах: водитель не пострадал. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумах зафиксировано попадание дрона в транспортное средство Сумского надлесничества ГП "Леса Украины".

Об этом сообщил в телеграмме Северный лесной офис предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

В Сумах дрон атаковал машину лесхоза

"В Сумах зафиксировано попадание дрона в транспортное средство Сумского надлесничества ГП "Леса Украины". Инцидент произошел в момент, когда водитель отошел от машины за автозапчастями. Это, вероятно, спасло ему жизнь", - говорится в сообщении.

В результате взрыва повреждены бак, часть кабины и специальная установка. Благодаря быстрому применению огнетушителя удалось избежать возгорания.

На месте работают правоохранители, ожидается прибытие саперов для обследования территории и определения дальнейших действий с техникой.

Сумская область (3581) Сумы (1233) дроны (4442) Сумский район (372)
Якщо до Сум вже долітають кацапські FPV - це дуже погана новина ...
12.05.2025 14:43 Ответить
Скоріше всього це не в Сумах а в якомусь підрозділі Сумського надлісництва бо вже писали тут недавно про ракету по Сумам а був удар по Великій Чернеччині.
12.05.2025 15:18 Ответить
Ответным огнём "сельскохозяйственная машина" уничтожила не только вражеский дрон, но и военные аэродромы, арсеналы вооружения, системы ПВО в глубоком тылу противника.
12.05.2025 15:33 Ответить
 
 