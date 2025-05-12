Дрон РФ попал в лесохозяйственную машину в Сумах: водитель не пострадал. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумах зафиксировано попадание дрона в транспортное средство Сумского надлесничества ГП "Леса Украины".

Об этом сообщил в телеграмме Северный лесной офис предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

"В Сумах зафиксировано попадание дрона в транспортное средство Сумского надлесничества ГП "Леса Украины". Инцидент произошел в момент, когда водитель отошел от машины за автозапчастями. Это, вероятно, спасло ему жизнь", - говорится в сообщении.

В результате взрыва повреждены бак, часть кабины и специальная установка. Благодаря быстрому применению огнетушителя удалось избежать возгорания.

На месте работают правоохранители, ожидается прибытие саперов для обследования территории и определения дальнейших действий с техникой.

