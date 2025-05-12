Россиянин исчезает после прямого попадания украинского дрона. ВИДЕО
Тело оккупанта исчезло после прямого попадания украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы оператора БПЛА опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+9 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий12.05.2025 09:31 Ответить Ссылка
+3 wadpas
показать весь комментарий12.05.2025 09:41 Ответить Ссылка
+3 Urs
показать весь комментарий12.05.2025 10:41 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2014 рік. Слова пропагандистки
Летите, голуби, летите
Для вас нигде преграды нет.
Несите, голуби, несите
От СВО кацапам всем привет...
Спектакль- зачєтний..