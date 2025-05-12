РУС
Россиянин исчезает после прямого попадания украинского дрона. ВИДЕО

Тело оккупанта исчезло после прямого попадания украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы оператора БПЛА опубликована в соцсетях.

Смотрите: Сотрудница Z-кладбища снимает могилы "героев СВО" и жалуется на работу: "По ночам работаем. И это только Тюмень. Без района и области". ВИДЕО

армия РФ (20325) уничтожение (7674) дроны (4442)
Телепортація по українські-українському телепортатору респект...
12.05.2025 09:31 Ответить
Гудіні
12.05.2025 09:41 Ответить
мабуть встиг юркнути у двері.
12.05.2025 10:41 Ответить
12.05.2025 09:31 Ответить
Гудіні
12.05.2025 09:41 Ответить
Прихожанин секты Гундини
12.05.2025 12:45 Ответить
"как ісусіка распялі"

2014 рік. Слова пропагандистки
12.05.2025 09:41 Ответить
Як там кацапи співають:

Летите, голуби, летите

Для вас нигде преграды нет.

Несите, голуби, несите

От СВО кацапам всем привет...
12.05.2025 09:53 Ответить
а біль ли мальчік ?
12.05.2025 10:01 Ответить
мабуть встиг юркнути у двері.
12.05.2025 10:41 Ответить
Ну, принаймі, якийсь кусочок.
12.05.2025 12:48 Ответить
Точно с їбнув
12.05.2025 11:51 Ответить
Якщо мєхвод, то й до бабці не ходи - втікло падлюка...
12.05.2025 18:09 Ответить
12.05.2025 13:37 Ответить
Картинка удалясь..
Спектакль- зачєтний..
12.05.2025 15:18 Ответить
магія. встиг прослідкувати лише за килимком
12.05.2025 16:06 Ответить
десь у стороні плачуть дикі свіні та собаки.
12.05.2025 17:02 Ответить
нихууя коперфильд
12.05.2025 17:55 Ответить
Зник? А хто тоді у накабздона?
12.05.2025 18:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XbEwjiWi3MI Были демоны. Мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались
12.05.2025 19:11 Ответить
Коперфільд! Я його узнав!!!)
13.05.2025 06:34 Ответить
 
 