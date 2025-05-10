Сотрудница Z-кладбища снимает могилы "героев СВО" и жалуется на работу: "Ночами работаем. И это только Тюмень. Без района и области". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты могилы ликвидированных в Украине оккупантов на кладбище в Тюмени.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео, вероятно, сотрудница городского кладбища, отмечает, что на территории закапывают только жителей Тюмени и жалуется на рабочую нагрузку - приходится работать даже по ночам.
Топ комментарии
+22 Andrei Andreev #495049
показать весь комментарий10.05.2025 10:39
+16 Псамметих II
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+9 igor shmatko
показать весь комментарий10.05.2025 10:52
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Але як гарно «вулиці» заасфальтован.
Такими темпами они могут воевать десятки лет.
Торопится им некуда, а в биомусоре недостатка в мире нет.
І взагалі кладовища там - лише для "козирних".