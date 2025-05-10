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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
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Сотрудница Z-кладбища снимает могилы "героев СВО" и жалуется на работу: "Ночами работаем. И это только Тюмень. Без района и области". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты могилы ликвидированных в Украине оккупантов на кладбище в Тюмени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео, вероятно, сотрудница городского кладбища, отмечает, что на территории закапывают только жителей Тюмени и жалуется на рабочую нагрузку - приходится работать даже по ночам.

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Автор: 

армия РФ (19403) уничтожение (7043)


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Топ комментарии
+22
Це вам паскуде не серіал дивитись про непереможний сросійський спец наз,це війна,де Українці вам паскудам дають ******.
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10.05.2025 10:39
+16
30 лет промывали мозги федерастам о вЯличии, наклейки клеили на авто "можем повторить" "на берлин" .... сколько пафоса на фашистких расийских ТВ о вЯличии расеи ..... и вот результат!
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10.05.2025 10:42
+9
Бажаю, щоб такі кладовища були в кожному населеному пункті на болотах! Щоб ви, вилупки, копали ями цілодобово, і не встигали це робити! Слава воїнам ЗСУ!
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10.05.2025 10:52
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Це вам паскуде не серіал дивитись про непереможний сросійський спец наз,це війна,де Українці вам паскудам дають ******.
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10.05.2025 10:39 Ответить
террористические сепараторы наполняются..
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10.05.2025 10:41 Ответить
Ще рік нароссія не витримає. Тільки б ці підараси за ядерку не схопилися
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10.05.2025 10:42 Ответить
Чого не витримає ? Пару років ще запросто . Завжди так воювали. . Спокійно ще можуть пару мільйонів покласти...Мяса не шкода...
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10.05.2025 10:45 Ответить
30 лет промывали мозги федерастам о вЯличии, наклейки клеили на авто "можем повторить" "на берлин" .... сколько пафоса на фашистких расийских ТВ о вЯличии расеи ..... и вот результат!
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10.05.2025 10:42 Ответить
мілліонери на відпочинку,мокшанське Монако
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10.05.2025 10:43 Ответить
Копати вам не перекопати..
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10.05.2025 10:44 Ответить
Та не може цього бути, це ж тільки в Україні подібне побачити можна.
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10.05.2025 10:44 Ответить
Прекрасна робота ЗСУ!
Слава Україні!
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10.05.2025 10:44 Ответить
зомбомаса, тільки так можна вас переконати не лізти до нормальних людей!
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10.05.2025 10:45 Ответить
Бажаю, щоб такі кладовища були в кожному населеному пункті на болотах! Щоб ви, вилупки, копали ями цілодобово, і не встигали це робити! Слава воїнам ЗСУ!
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10.05.2025 10:52 Ответить
Отримав задоволення. Бажаю цьому кладовищу зростати стахановськими темпами.
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10.05.2025 10:53 Ответить
Ета проста… празднік какой-та.
Але як гарно «вулиці» заасфальтован.
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10.05.2025 10:54 Ответить
бо тут "міліонєри отдихают"! а ось в дєрєвнях, асфальт нєположєно, надо заслужить!
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10.05.2025 11:31 Ответить
кацапы - zovнутая быдломасса доси ничего не поняла и ближайшие поколения не поймёт..
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10.05.2025 10:56 Ответить
Поки надписи на могилах не будуть написані по правді, а саме: "Ані сражалісь за хатєлкі пуйла " у них завжди "будєт многа работи".
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10.05.2025 11:07 Ответить
Там места всем кацапам хватит-сибирь большая
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10.05.2025 11:09 Ответить
Поки ви не зрозумієте, що ваш ворог не в Україні а в Кремлі, цих цвинтарів буде все більше і більше.
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10.05.2025 11:22 Ответить
який ворог? вони і є колективний крємль!
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10.05.2025 11:33 Ответить
А до 24.02.2022 такое было?
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10.05.2025 11:26 Ответить
Федерастии эти потери, как слону дробинка.
Такими темпами они могут воевать десятки лет.
Торопится им некуда, а в биомусоре недостатка в мире нет.
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10.05.2025 11:31 Ответить
Біосміття не везуть закопувати аж під Тюмень. Залишають за місцем.
І взагалі кладовища там - лише для "козирних".
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10.05.2025 11:38 Ответить
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10.05.2025 11:36 Ответить
 
 