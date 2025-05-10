Співробітниця Z-кладовища фільмує могили "героев СВО" і скаржиться на роботу: "Ночами работаем. И это только Тюмень. Без района и области ". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані могили ліквідованих в Україні окупантів на кладовищі у Тюмені.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео, ймовірно, співробітниця міського кладовища, зазначає, що на території закопують лише мешканців Тюмені і скаржиться на робоче навантаження - доводиться працювати навіть ночами.
Топ коментарі
+18 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар10.05.2025 10:39
+12 Псамметих II
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+6 igor shmatko
показати весь коментар10.05.2025 10:52
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Але як гарно «вулиці» заасфальтован.