УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12229 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ліквідація російських окупантів
3 215 18

Співробітниця Z-кладовища фільмує могили "героев СВО" і скаржиться на роботу: "Ночами работаем. И это только Тюмень. Без района и области ". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані могили ліквідованих в Україні окупантів на кладовищі у Тюмені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео, ймовірно, співробітниця міського кладовища, зазначає, що на території закопують лише мешканців Тюмені і скаржиться на робоче навантаження - доводиться працювати навіть ночами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 963 270 осіб (+1300 за добу), 10 786 танків, 27 588 артсистем, 22 433 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17554) знищення (7355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Це вам паскуде не серіал дивитись про непереможний сросійський спец наз,це війна,де Українці вам паскудам дають ******.
показати весь коментар
10.05.2025 10:39
+12
30 лет промывали мозги федерастам о вЯличии, наклейки клеили на авто "можем повторить" "на берлин" .... сколько пафоса на фашистких расийских ТВ о вЯличии расеи ..... и вот результат!
показати весь коментар
10.05.2025 10:42
+6
Бажаю, щоб такі кладовища були в кожному населеному пункті на болотах! Щоб ви, вилупки, копали ями цілодобово, і не встигали це робити! Слава воїнам ЗСУ!
показати весь коментар
10.05.2025 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вам паскуде не серіал дивитись про непереможний сросійський спец наз,це війна,де Українці вам паскудам дають ******.
показати весь коментар
10.05.2025 10:39 Відповісти
террористические сепараторы наполняются..
показати весь коментар
10.05.2025 10:41 Відповісти
Ще рік нароссія не витримає. Тільки б ці підараси за ядерку не схопилися
показати весь коментар
10.05.2025 10:42 Відповісти
Чого не витримає ? Пару років ще запросто . Завжди так воювали. . Спокійно ще можуть пару мільйонів покласти...Мяса не шкода...
показати весь коментар
10.05.2025 10:45 Відповісти
30 лет промывали мозги федерастам о вЯличии, наклейки клеили на авто "можем повторить" "на берлин" .... сколько пафоса на фашистких расийских ТВ о вЯличии расеи ..... и вот результат!
показати весь коментар
10.05.2025 10:42 Відповісти
мілліонери на відпочинку,мокшанське Монако
показати весь коментар
10.05.2025 10:43 Відповісти
Копати вам не перекопати..
показати весь коментар
10.05.2025 10:44 Відповісти
Та не може цього бути, це ж тільки в Україні подібне побачити можна.
показати весь коментар
10.05.2025 10:44 Відповісти
Прекрасна робота ЗСУ!
Слава Україні!
показати весь коментар
10.05.2025 10:44 Відповісти
зомбомаса, тільки так можна вас переконати не лізти до нормальних людей!
показати весь коментар
10.05.2025 10:45 Відповісти
Бажаю, щоб такі кладовища були в кожному населеному пункті на болотах! Щоб ви, вилупки, копали ями цілодобово, і не встигали це робити! Слава воїнам ЗСУ!
показати весь коментар
10.05.2025 10:52 Відповісти
Отримав задоволення. Бажаю цьому кладовищу зростати стахановськими темпами.
показати весь коментар
10.05.2025 10:53 Відповісти
Ета проста… празднік какой-та.
Але як гарно «вулиці» заасфальтован.
показати весь коментар
10.05.2025 10:54 Відповісти
кацапы - zovнутая быдломасса доси ничего не поняла и ближайшие поколения не поймёт..
показати весь коментар
10.05.2025 10:56 Відповісти
Поки надписи на могилах не будуть написані по правді, а саме: "Ані сражалісь за хатєлкі пуйла " у них завжди "будєт многа работи".
показати весь коментар
10.05.2025 11:07 Відповісти
Там места всем кацапам хватит-сибирь большая
показати весь коментар
10.05.2025 11:09 Відповісти
Поки ви не зрозумієте, що ваш ворог не в Україні а в Кремлі, цих цвинтарів буде все більше і більше.
показати весь коментар
10.05.2025 11:22 Відповісти
А до 24.02.2022 такое было?
показати весь коментар
10.05.2025 11:26 Відповісти
 
 