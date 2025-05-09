УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14753 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 518 16

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 963 270 осіб (+1300 за добу), 10 786 танків, 27 588 артсистем, 22 433 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 963 270 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 09.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 963270 (+1300) осіб, 

танків ‒ 10786 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 22433 (+4) од,

артилерійських систем – 27588 (+36) од,

РСЗВ – 1380 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1157 (+1) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35446 (+39),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 47724 (+120) од,

спеціальна техніка - 3875 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрати Росії вже становлять понад 700 тисяч людей, проте жодних стратегічних цілей не було досягнуто, - ексголова військового комітету НАТО Бауер

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17551) Генштаб ЗС (6643) ліквідація (3991) знищення (7352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Минув 4097 день москальсько-української війни.
166! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Логістика файно, арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 963 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
показати весь коментар
09.05.2025 07:55
+4
1300 лемінгів з йараславскєх болот пішли святкувати пєрємірьє?
показати весь коментар
09.05.2025 07:50
+4
для економії мотоциклів їдуть по двоє, а на моцику з коляскою - по четверо. Тому не зважаючи на "зеленку", що піднялась, кількість забаранених істот не знижуеться.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1khwkvk/ukraines_birds_of_madyar_drone_team_414th_marine/ «13 ********.ввт», частина 36 (2 сезон, без блюру).
показати весь коментар
09.05.2025 07:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тікі в ВО сссра втратила десятки тисяч танків , кацапня вирішила повторить
показати весь коментар
09.05.2025 07:50 Відповісти
Втоплять у Ла-Манше)
показати весь коментар
09.05.2025 07:51 Відповісти
В Нас дефіцит металобрухту
показати весь коментар
09.05.2025 07:54 Відповісти
1300 лемінгів з йараславскєх болот пішли святкувати пєрємірьє?
показати весь коментар
09.05.2025 07:50 Відповісти
1300 орків раптово здохли під час перемир'я
показати весь коментар
09.05.2025 07:55 Відповісти
Ета радасть са слізамі на глазах. Дєнь пабєди-и-и-и !
показати весь коментар
09.05.2025 08:07 Відповісти
Минув 4097 день москальсько-української війни.
166! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Логістика файно, арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 963 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
показати весь коментар
09.05.2025 07:55 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2025 07:56 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
09.05.2025 08:12 Відповісти
Конченый улус... Ніяк не повиздихають, потвори(((
показати весь коментар
09.05.2025 08:35 Відповісти
для економії мотоциклів їдуть по двоє, а на моцику з коляскою - по четверо. Тому не зважаючи на "зеленку", що піднялась, кількість забаранених істот не знижуеться.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1khwkvk/ukraines_birds_of_madyar_drone_team_414th_marine/ «13 ********.ввт», частина 36 (2 сезон, без блюру).
показати весь коментар
09.05.2025 07:55 Відповісти
Ординське перемирря у дії !!))
показати весь коментар
09.05.2025 08:13 Відповісти
Якеж перемирʼя ? ***** кидає в могилу 1-2 тисячі своїх рабів щодня ...
показати весь коментар
09.05.2025 08:13 Відповісти
Повідомляють, що на Кубані ліквідовано воєнного злочинця Брянцева, що катував і вбивав мешканців Бучі.

Подробиці - https://x.com/Activatica/status/1920479893197931007?t=5pgR0gWL31muprdBSj0MVw&s=19 тут.
показати весь коментар
09.05.2025 08:16 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
09.05.2025 08:44 Відповісти
перемир'я по-путінські це просто невеличка перерва у вбивствах мирного населення в тилових українських містах...
показати весь коментар
09.05.2025 08:53 Відповісти
 
 