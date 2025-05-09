Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 963 270 осіб (+1300 за добу), 10 786 танків, 27 588 артсистем, 22 433 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 963 270 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 09.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 963270 (+1300) осіб,
танків ‒ 10786 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 22433 (+4) од,
артилерійських систем – 27588 (+36) од,
РСЗВ – 1380 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1157 (+1) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35446 (+39),
крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 47724 (+120) од,
спеціальна техніка - 3875 (+0)
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166! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Логістика файно, арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 963 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1khwkvk/ukraines_birds_of_madyar_drone_team_414th_marine/ «13 ********.ввт», частина 36 (2 сезон, без блюру).
Подробиці - https://x.com/Activatica/status/1920479893197931007?t=5pgR0gWL31muprdBSj0MVw&s=19 тут.