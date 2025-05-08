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Новини Знищення російських окупантів
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Втрати Росії вже становлять понад 700 тисяч людей, проте жодних стратегічних цілей не було досягнуто, - ексголова військового комітету НАТО Бауер

Роб Бауер про втрати РФ

Росія все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі, а втрати армії становлять понад 700 тисяч людей  загиблими та пораненими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму заявив колишній голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Росія втратила понад 700 тисяч своїх людей пораненими та загиблими, і все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі. А без підтримки Китаю та інших автократичних режимів Росія ніколи б навіть не змогла продовжувати війну. Присутність президента Сі на Червоній площі завтра є якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються. Тому що їх лякає сила, яку демонструють країни-члени Альянсу", - сказав він.

Бауер зазначив, що Росія швидко перебудовується на "воєнні рейки", але несе "величезні втрати за дуже маленькі перемоги". При цьому Україні вдається дуже добре відстоювати свої позиції, попри питання з особовим складом. 

Голова Військового комітету НАТО закликав до продовження підтримки України, щоб забезпечити справедливий мир та поставити Київ "у найкращу і найсильнішу позицію при проведенні будь-яких переговорів, коли вони розпочнуться".

"Я думаю, що попри різні погляди, ми маємо погодитися з найголовнішим: ми не можемо погодитися, що якась країна може захоплювати землі іншої країни. Ми не можемо прийняти це як норму. Це щось, з чим ми не можемо погоджуватися, і не будемо це робити. Як ми і дотримувалися цього останні три роки", - сказав Бауер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 961 970 осіб (+1200за добу), 10 782 танки, 27 552 артсистеми, 22 429 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Він наголосив, що основний принцип - повага до суверенітету і до міжнародно визнаних кордонів. За його словами, необхідно продовжувати підтримувати Україну та забезпечити досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, 8-9 травня у Києві проходить 17-й щорічний Київський Безпековий Форум під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА". Подію присвячено до двох символічних дат - 80-річчя Перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Автор: 

армія рф (17551) знищення (7352) Київський безпековий форум (161) Бауер Роб (51)


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Топ коментарі
+4
Присутність президента Сі на Червоній площі завтра є якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються. Тому що їх лякає сила, яку демонструють країни-члени Альянсу
Йолоп. Їх поки що лякають технічні спроможності Альянсу, але водночас надихає абсолютна рихлість та відсутність жодних ознак яєць.
Вони вже розуміють, що взяти вас можна кількістю, без всякої якості.
Вашої супер-зброї та бонсай-армій тупо не вистачить на всі юніти Осі.
Тому і об'єднуються.
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08.05.2025 12:24
+4
"Людей не жалеть - бабы новых нарожают... Лошадей жаль - взять негде..." (Князь Потёмкин -таврический). Саме цікаве - кінь - "трьохлітка" вже міг буть використаний... Людину, для того, щоб використать в бою, треба було ростить 20 років...
Зараз кацапи "жаліють" танки та ББМ. У "росход" пішли солдати...
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08.05.2025 12:27
+2
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08.05.2025 12:24
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Присутність президента Сі на Червоній площі завтра є якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються. Тому що їх лякає сила, яку демонструють країни-члени Альянсу
Йолоп. Їх поки що лякають технічні спроможності Альянсу, але водночас надихає абсолютна рихлість та відсутність жодних ознак яєць.
Вони вже розуміють, що взяти вас можна кількістю, без всякої якості.
Вашої супер-зброї та бонсай-армій тупо не вистачить на всі юніти Осі.
Тому і об'єднуються.
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08.05.2025 12:24 Відповісти
Улюблена Путіним тема - пустопорожні балачки.
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08.05.2025 12:24 Відповісти
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08.05.2025 12:24 Відповісти
А те що рашисти захопили ЗАЕС, Азовське море і пробили сухопутний коридор на крим це не стратегічна ціль?
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08.05.2025 12:26 Відповісти
Стратегічна - це коли остаточна. Те що ти перечислив - захоплено в підвішеному стані... без признання воно росіське ненадовго (в термінах існування правителів чи держав цих правителів).
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08.05.2025 12:48 Відповісти
Демілітарізація? Денацифікація? Нейтральність? Свобода ізика і культа?
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08.05.2025 12:58 Відповісти
"Людей не жалеть - бабы новых нарожают... Лошадей жаль - взять негде..." (Князь Потёмкин -таврический). Саме цікаве - кінь - "трьохлітка" вже міг буть використаний... Людину, для того, щоб використать в бою, треба було ростить 20 років...
Зараз кацапи "жаліють" танки та ББМ. У "росход" пішли солдати...
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08.05.2025 12:27 Відповісти
Саме така біда погубила Спарту - жорсткий мілітаризм - саме вразливе місце самого сурового і жорстокого воїна - це жінка та його малолітні діти що поки виростуть - папка або загине або стане старим та немічним...
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08.05.2025 12:50 Відповісти
І до чого це?
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08.05.2025 12:29 Відповісти
На втрати кацапам пох
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08.05.2025 12:31 Відповісти
А кого з кацапів це зупиняє?
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08.05.2025 12:50 Відповісти
досягнута лише одна стратегічна ціль: показали що оон, хрести , гамнетсі, паре та нато - потужно-занепокоєніале імпотентні кантори, повінстю продажні холуї
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08.05.2025 13:02 Відповісти
Брехню пишете.
Червоний Хрест допомогає й нормально Українцям.
Ви або невіглас, або провокатор.
Амнесті взагалі до війни не відноситься, іньша діяльність.
На НАТО ніхто не нападав, сцить ***** й його рашисти сцуть НАТО.
ООН так , показав себе некчемно, тут правда.
Це така тактика у фсбшної ср4ні (уважно люди будьте) - мішати Брехню з правдою, щоб краще заходила брехня.
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08.05.2025 13:15 Відповісти
Невже вони у НАТО й досі не зрозуміли що кацапо-рашистов міряти їх мірою НЕ ВАРТО та НЕМАЄ ЖОДНОГО СЕНСУ..... кацапо-рашиським хозяївам плювати на кількість вбитих, навіть їх мамкам та бабам плювати на кацапа, вони навіть радіють - виплати отримають, бабло.
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08.05.2025 13:12 Відповісти
Дитячій лепет, на зразок Єдиного марафону. ПутІн досягнув багато чого.
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08.05.2025 14:05 Відповісти
 
 