Втрати Росії вже становлять понад 700 тисяч людей, проте жодних стратегічних цілей не було досягнуто, - ексголова військового комітету НАТО Бауер

Росія все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі, а втрати армії становлять понад 700 тисяч людей загиблими та пораненими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму заявив колишній голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Росія втратила понад 700 тисяч своїх людей пораненими та загиблими, і все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі. А без підтримки Китаю та інших автократичних режимів Росія ніколи б навіть не змогла продовжувати війну. Присутність президента Сі на Червоній площі завтра є якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються. Тому що їх лякає сила, яку демонструють країни-члени Альянсу", - сказав він.

Бауер зазначив, що Росія швидко перебудовується на "воєнні рейки", але несе "величезні втрати за дуже маленькі перемоги". При цьому Україні вдається дуже добре відстоювати свої позиції, попри питання з особовим складом.

Голова Військового комітету НАТО закликав до продовження підтримки України, щоб забезпечити справедливий мир та поставити Київ "у найкращу і найсильнішу позицію при проведенні будь-яких переговорів, коли вони розпочнуться".

"Я думаю, що попри різні погляди, ми маємо погодитися з найголовнішим: ми не можемо погодитися, що якась країна може захоплювати землі іншої країни. Ми не можемо прийняти це як норму. Це щось, з чим ми не можемо погоджуватися, і не будемо це робити. Як ми і дотримувалися цього останні три роки", - сказав Бауер.

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Він наголосив, що основний принцип - повага до суверенітету і до міжнародно визнаних кордонів. За його словами, необхідно продовжувати підтримувати Україну та забезпечити досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, 8-9 травня у Києві проходить 17-й щорічний Київський Безпековий Форум під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА". Подію присвячено до двох символічних дат - 80-річчя Перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.