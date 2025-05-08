Втрати Росії вже становлять понад 700 тисяч людей, проте жодних стратегічних цілей не було досягнуто, - ексголова військового комітету НАТО Бауер
Росія все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі, а втрати армії становлять понад 700 тисяч людей загиблими та пораненими.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму заявив колишній голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.
Росія втратила понад 700 тисяч своїх людей пораненими та загиблими, і все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі. А без підтримки Китаю та інших автократичних режимів Росія ніколи б навіть не змогла продовжувати війну. Присутність президента Сі на Червоній площі завтра є якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються. Тому що їх лякає сила, яку демонструють країни-члени Альянсу", - сказав він.
Бауер зазначив, що Росія швидко перебудовується на "воєнні рейки", але несе "величезні втрати за дуже маленькі перемоги". При цьому Україні вдається дуже добре відстоювати свої позиції, попри питання з особовим складом.
Голова Військового комітету НАТО закликав до продовження підтримки України, щоб забезпечити справедливий мир та поставити Київ "у найкращу і найсильнішу позицію при проведенні будь-яких переговорів, коли вони розпочнуться".
"Я думаю, що попри різні погляди, ми маємо погодитися з найголовнішим: ми не можемо погодитися, що якась країна може захоплювати землі іншої країни. Ми не можемо прийняти це як норму. Це щось, з чим ми не можемо погоджуватися, і не будемо це робити. Як ми і дотримувалися цього останні три роки", - сказав Бауер.
Він наголосив, що основний принцип - повага до суверенітету і до міжнародно визнаних кордонів. За його словами, необхідно продовжувати підтримувати Україну та забезпечити досягнення справедливого миру.
Нагадаємо, 8-9 травня у Києві проходить 17-й щорічний Київський Безпековий Форум під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА". Подію присвячено до двох символічних дат - 80-річчя Перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу.
Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
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Йолоп. Їх поки що лякають технічні спроможності Альянсу, але водночас надихає абсолютна рихлість та відсутність жодних ознак яєць.
Вони вже розуміють, що взяти вас можна кількістю, без всякої якості.
Вашої супер-зброї та бонсай-армій тупо не вистачить на всі юніти Осі.
Тому і об'єднуються.
Зараз кацапи "жаліють" танки та ББМ. У "росход" пішли солдати...
Червоний Хрест допомогає й нормально Українцям.
Ви або невіглас, або провокатор.
Амнесті взагалі до війни не відноситься, іньша діяльність.
На НАТО ніхто не нападав, сцить ***** й його рашисти сцуть НАТО.
ООН так , показав себе некчемно, тут правда.
Це така тактика у фсбшної ср4ні (уважно люди будьте) - мішати Брехню з правдою, щоб краще заходила брехня.