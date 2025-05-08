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Стартував 17-й щорічний Київський безпековий форум: Єднаймося, щоб подолати світового агресора. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні розпочався 17-й щорічний Київський Безпековий Форум під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Він проходитиме 8 та 9 травня.

Подію присвячено до двох символічних дат - 80-річчя Перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу.

Упродовж двох днів відбудуться дискусії за участю високих представників урядів, оборонних відомств та генеральних штабів держав-партнерів, міжнародної розвідувальної спільноти, а також відомих світових діячів, українських та іноземних політиків, парламентаріїв, дипломатів, публічних інтелектуалів, експертів у сфері безпеки та зовнішньої політики, громадських активістів.

Також читайте: Чотири експрем’єр-міністри звернулись до Трампа із закликом відновити діалог з Україною

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Інформаційні партнери: Еспресо, Цензор.НЕТ, NV, The Cipher Brief, Газета ЮА, Інтерфакс-Україна, Главком, Defence Express, День, Ґрунт Медіа, Медіацентр Україна, Гордон, ТВА, Ukraine World, Український кризовий медіа-центр.

Читайте: Єднаймося, щоб подолати світового агресора: Київський безпековий форум проведе 17-й щорічний захід 8-9 травня

Автор: 

Яценюк Арсеній (2572) Київський безпековий форум (161)


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Топ коментарі
+2
Зеля такий же потужний біцепс має
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08.05.2025 10:19
+1
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08.05.2025 10:07
+1
А де Арсеній заброньований мені цікаво?
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08.05.2025 10:18
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Ех, Сєня!
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08.05.2025 10:00 Відповісти
А де Арсеній заброньований мені цікаво?
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08.05.2025 10:18 Відповісти
ЗА СТІНОЮ ПОДОРОЖНИКА
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08.05.2025 11:27 Відповісти
Яценюк та Безпека: це якийсь жарт?!
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08.05.2025 10:03 Відповісти
А яке в тебе прізвище політичного діяча асоціюється з безпекою?
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08.05.2025 10:07 Відповісти
янукович отдал Крым, или рыбка гуппи?
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08.05.2025 10:12 Відповісти
Багато впевнені,що Порошенко і це не жарт
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08.05.2025 10:46 Відповісти
Ти перепутав з безпекою і Яценюком.В Україні "зеленосяйний" головний безвідповідальний за гарантії безпеки для України і українського народу....
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08.05.2025 11:23 Відповісти
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08.05.2025 10:07 Відповісти
Зеля такий же потужний біцепс має
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08.05.2025 10:19 Відповісти
Похоже это форум баньщиков и удаляшек,все справедливые комменты удалили и авторов забанили.
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08.05.2025 12:16 Відповісти
 
 