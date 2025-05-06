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Новини Київський безпековий форум
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Єднаймося, щоб подолати світового агресора: Київський безпековий форум проведе 17-й щорічний захід 8-9 травня

Подія Київського безпекового форуму 8 та 9 травня 2025 року

Київський безпековий форум 8-9 травня проведе 17-й щорічний захід під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Подію присвячено до двох символічних дат - 80-річчя Перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу.

У заході візьмуть участь високі представники урядів, оборонних підприємств, генштабів держав-партнерів, міжнародної розвідувальної спільноти, а також відомі світові діячі, українські та іноземні політики, парламентарі, дипломати, публічні інтелектуали, експерти у сфері безпеки та зовнішньої політики, громадські активісти.

Дивіться: Київський безпековий форум проводить спеціальну подію до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Що обговорюватимуть

  • Як зупинити російського агресора?
  • Як досягти для України і світу справедливого миру?
  • Як не допустити Третьої світової війни?

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Інформаційні партнери: Еспресо, Цензор.НЕТ, NV, The Cipher Brief, Газета ЮА, Інтерфакс-Україна, Главком, Defence Express, День, Ґрунт Медіа, Медіацентр Україна, Гордон, ТВА, Ukraine World, Український кризовий медіа-центр.

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Автор: 

Яценюк Арсеній (2571) Київський безпековий форум (160)


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06.05.2025 09:15 Відповісти
публічні інтелектуали

Це Яценюк шолі публічний інтелектуал?
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06.05.2025 09:21 Відповісти
Навіть янукович публічний інтелектуал, порівняно з твоїм насущним вождьом
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06.05.2025 09:26 Відповісти
Ну,назвати канаву та забор із сітки-рабиця "Східний Вал"- треба мати потужний інтелект.
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06.05.2025 09:26 Відповісти
Врємя окуітєльних історій от Арсєнія.
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06.05.2025 09:21 Відповісти
Коли собаці нічого робити, вона собі яйця лиже.
Була б при грошах, зв'язках і владі, то форуми влаштовувала б
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06.05.2025 09:25 Відповісти
Більше, ще більше купуйте макетів (повнорозмірних) калашів по 73 тис .
Для тренування нац супротиву, коли Тро зробили військовими.
Коли ******* американську нову ар15 можна придбати по 52 тис.
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06.05.2025 09:26 Відповісти
Объединяться конечно же нужно , но если основная часть населения Земли даже и не думает об

этом, то зачем такое население нужно этой прекрасной Земле?
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06.05.2025 09:28 Відповісти
 
 