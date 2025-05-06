Єднаймося, щоб подолати світового агресора: Київський безпековий форум проведе 17-й щорічний захід 8-9 травня
Київський безпековий форум 8-9 травня проведе 17-й щорічний захід під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
Подію присвячено до двох символічних дат - 80-річчя Перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу.
У заході візьмуть участь високі представники урядів, оборонних підприємств, генштабів держав-партнерів, міжнародної розвідувальної спільноти, а також відомі світові діячі, українські та іноземні політики, парламентарі, дипломати, публічні інтелектуали, експерти у сфері безпеки та зовнішньої політики, громадські активісти.
Що обговорюватимуть
- Як зупинити російського агресора?
- Як досягти для України і світу справедливого миру?
- Як не допустити Третьої світової війни?
Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
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Це Яценюк шолі публічний інтелектуал?
Була б при грошах, зв'язках і владі, то форуми влаштовувала б
Для тренування нац супротиву, коли Тро зробили військовими.
Коли ******* американську нову ар15 можна придбати по 52 тис.
этом, то зачем такое население нужно этой прекрасной Земле?