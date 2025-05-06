Єднаймося, щоб подолати світового агресора: Київський безпековий форум проведе 17-й щорічний захід 8-9 травня

Київський безпековий форум 8-9 травня проведе 17-й щорічний захід під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Подію присвячено до двох символічних дат - 80-річчя Перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу.

У заході візьмуть участь високі представники урядів, оборонних підприємств, генштабів держав-партнерів, міжнародної розвідувальної спільноти, а також відомі світові діячі, українські та іноземні політики, парламентарі, дипломати, публічні інтелектуали, експерти у сфері безпеки та зовнішньої політики, громадські активісти.

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Що обговорюватимуть

Як зупинити російського агресора?

Як досягти для України і світу справедливого миру?

Як не допустити Третьої світової війни?

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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