Объединяемся, чтобы победить мирового агрессора: Киевский форум по безопасности проведет 17-е ежегодное мероприятие 8-9 мая

Киевский форум по безопасности 8-9 мая проведет 17-е ежегодное мероприятие под названием "UA: ОБЪЕДИНИМСЯ СНОВА, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ МИРОВОГО АГРЕССОРА".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Событие приурочено к двум символическим датам - 80-летию Победы во Второй мировой войне и 40-летию Дня Европы как официального праздника Европейского Союза.

В мероприятии примут участие высокие представители правительств, оборонных предприятий, генштабов государств-партнеров, международного разведывательного сообщества, а также известные мировые деятели, украинские и иностранные политики, парламентарии, дипломаты, публичные интеллектуалы, эксперты в сфере безопасности и внешней политики, общественные активисты.

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Что будут обсуждать

Как остановить российского агрессора?

Как достичь для Украины и мира справедливого мира?

Как не допустить Третьей мировой войны?

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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