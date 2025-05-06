Объединяемся, чтобы победить мирового агрессора: Киевский форум по безопасности проведет 17-е ежегодное мероприятие 8-9 мая
Киевский форум по безопасности 8-9 мая проведет 17-е ежегодное мероприятие под названием "UA: ОБЪЕДИНИМСЯ СНОВА, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ МИРОВОГО АГРЕССОРА".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
Событие приурочено к двум символическим датам - 80-летию Победы во Второй мировой войне и 40-летию Дня Европы как официального праздника Европейского Союза.
В мероприятии примут участие высокие представители правительств, оборонных предприятий, генштабов государств-партнеров, международного разведывательного сообщества, а также известные мировые деятели, украинские и иностранные политики, парламентарии, дипломаты, публичные интеллектуалы, эксперты в сфере безопасности и внешней политики, общественные активисты.
Что будут обсуждать
- Как остановить российского агрессора?
- Как достичь для Украины и мира справедливого мира?
- Как не допустить Третьей мировой войны?
Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
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Це Яценюк шолі публічний інтелектуал?
Була б при грошах, зв'язках і владі, то форуми влаштовувала б
Для тренування нац супротиву, коли Тро зробили військовими.
Коли ******* американську нову ар15 можна придбати по 52 тис.
этом, то зачем такое население нужно этой прекрасной Земле?