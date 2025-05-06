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Новости Киевский форум по безопасности
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Объединяемся, чтобы победить мирового агрессора: Киевский форум по безопасности проведет 17-е ежегодное мероприятие 8-9 мая

Событие Киевского форума по безопасности 8 и 9 мая 2025 года

Киевский форум по безопасности 8-9 мая проведет 17-е ежегодное мероприятие под названием "UA: ОБЪЕДИНИМСЯ СНОВА, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ МИРОВОГО АГРЕССОРА".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Событие приурочено к двум символическим датам - 80-летию Победы во Второй мировой войне и 40-летию Дня Европы как официального праздника Европейского Союза.

В мероприятии примут участие высокие представители правительств, оборонных предприятий, генштабов государств-партнеров, международного разведывательного сообщества, а также известные мировые деятели, украинские и иностранные политики, парламентарии, дипломаты, публичные интеллектуалы, эксперты в сфере безопасности и внешней политики, общественные активисты.

Смотрите: Киевский форум по безопасности проводит специальное событие к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Что будут обсуждать

  • Как остановить российского агрессора?
  • Как достичь для Украины и мира справедливого мира?
  • Как не допустить Третьей мировой войны?

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Информационные партнеры: Еспресо, Цензор.НЕТ, NV, The Cipher Brief, Газета ЮА, Інтерфакс-Україна, Главком, Defence Express, День, Грунт Медіа, Медіацентр Україна, Гордон, ТВА, Ukraine World, Український кризовий медіа-центр.

Читайте: Четыре экс-премьер-министра обратились к Трампу с призывом возобновить диалог с Украиной

Автор: 

Яценюк Арсений (8007) Киевский форум по безопасности (140)


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06.05.2025 09:15 Ответить
публічні інтелектуали

Це Яценюк шолі публічний інтелектуал?
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06.05.2025 09:21 Ответить
Навіть янукович публічний інтелектуал, порівняно з твоїм насущним вождьом
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06.05.2025 09:26 Ответить
Ну,назвати канаву та забор із сітки-рабиця "Східний Вал"- треба мати потужний інтелект.
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06.05.2025 09:26 Ответить
Врємя окуітєльних історій от Арсєнія.
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06.05.2025 09:21 Ответить
Яценюк з фронта прийде і проведе форум? Чи перед відправкою на фронт?
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06.05.2025 09:22 Ответить
Коли собаці нічого робити, вона собі яйця лиже.
Була б при грошах, зв'язках і владі, то форуми влаштовувала б
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06.05.2025 09:25 Ответить
Більше, ще більше купуйте макетів (повнорозмірних) калашів по 73 тис .
Для тренування нац супротиву, коли Тро зробили військовими.
Коли ******* американську нову ар15 можна придбати по 52 тис.
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06.05.2025 09:26 Ответить
Объединяться конечно же нужно , но если основная часть населения Земли даже и не думает об

этом, то зачем такое население нужно этой прекрасной Земле?
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06.05.2025 09:28 Ответить
 
 