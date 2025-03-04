Четыре экс-премьер-министра обратились к Трампу с призывом возобновить диалог с Украиной

Премьер-министры Австралии в 2013-15 годах Тони Эбботт, Швеции в 1991-94 годах Карл Бильдт, Эстонии в 2014-16 годах Таави Рыйвас и Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк обратились к Президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить диалог на высшем уровне между Вашингтоном и Киевом и поддержать предложения, высказанные их коллегами во время Саммита в Лондоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского форума по безопасности.

"Уважаемый господин Президент,

События последних дней вызывают напряжение по обе стороны Атлантики. Как давние друзья Америки, которым всегда небезразлична была и остается судьба американского народа и мощь его отношений с нашими народами, мы обращаемся к Вам с посланием нерушимой поддержки единства Америки и Европы, что является залогом мира и безопасности всей планеты.

Враги Америки стремятся развалить этот сильнейший в мировой истории союз, ибо верят, что за его коллапсом последует упадок Вашего и наших государств. Они не ожидают сильной и лидерской политики, которая сумеет усилить этот союз на принципах взаимной ответственности, и мы призываем Вас проявить именно такую политику, которая станет решающим вкладом в наше общее будущее.

Первоочередным примером такой политики считаем незыблемую поддержку Украины, которая подверглась вероломному и дерзкому нападению со стороны России. Москва ведет войну на уничтожение Украины, но также имеет целью уничтожение всего свободного мира.

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Мы призываем Вас возобновить диалог на высшем уровне между Вашингтоном и Киевом и поддержать мудрые и дальновидные предложения, высказанные нашими коллегами во время Саммита в Лондоне.

Россия рассчитывает на то, что ей удастся победить если не на поле боя, то с помощью обмана и манипуляций, однако в Ваших руках есть все возможности спутать им карты и помочь установить длительный и справедливый мир на условиях международного сообщества.

Только поддержка Украины, усиление обороны государств Запада, увеличение расходов европейских партнеров, усиление санкций против России, политика мира через силу способны заставить Россию к настоящему и длительному миру.

В этом труде и Украина, и вся Европа поддержат вас, потому что именно это принесет справедливый и длительный мир.

Арсений Яценюк

Премьер-министр Украины в 2014-16 гг.

Тони Эбботт

Премьер-министр Австралии в 2013-15 гг.

Карл Бильдт

Премьер-министр Швеции в 1991-94 гг.

Таави Рыйвас

Премьер-министр Эстонии в 2014-16 гг".

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