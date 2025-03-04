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Четыре экс-премьер-министра обратились к Трампу с призывом возобновить диалог с Украиной

обращение к Трампу

Премьер-министры Австралии в 2013-15 годах Тони Эбботт, Швеции в 1991-94 годах Карл Бильдт, Эстонии в 2014-16 годах Таави Рыйвас и Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк обратились к Президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить диалог на высшем уровне между Вашингтоном и Киевом и поддержать предложения, высказанные их коллегами во время Саммита в Лондоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского форума по безопасности.

"Уважаемый господин Президент,

События последних дней вызывают напряжение по обе стороны Атлантики. Как давние друзья Америки, которым всегда небезразлична была и остается судьба американского народа и мощь его отношений с нашими народами, мы обращаемся к Вам с посланием нерушимой поддержки единства Америки и Европы, что является залогом мира и безопасности всей планеты.

Враги Америки стремятся развалить этот сильнейший в мировой истории союз, ибо верят, что за его коллапсом последует упадок Вашего и наших государств. Они не ожидают сильной и лидерской политики, которая сумеет усилить этот союз на принципах взаимной ответственности, и мы призываем Вас проявить именно такую политику, которая станет решающим вкладом в наше общее будущее.

Первоочередным примером такой политики считаем незыблемую поддержку Украины, которая подверглась вероломному и дерзкому нападению со стороны России. Москва ведет войну на уничтожение Украины, но также имеет целью уничтожение всего свободного мира.

Также читайте: В США существует двухпартийный консенсус относительно необходимости продолжения поддержки Украины, - Петреус

Мы призываем Вас возобновить диалог на высшем уровне между Вашингтоном и Киевом и поддержать мудрые и дальновидные предложения, высказанные нашими коллегами во время Саммита в Лондоне.

Россия рассчитывает на то, что ей удастся победить если не на поле боя, то с помощью обмана и манипуляций, однако в Ваших руках есть все возможности спутать им карты и помочь установить длительный и справедливый мир на условиях международного сообщества.

Только поддержка Украины, усиление обороны государств Запада, увеличение расходов европейских партнеров, усиление санкций против России, политика мира через силу способны заставить Россию к настоящему и длительному миру.

В этом труде и Украина, и вся Европа поддержат вас, потому что именно это принесет справедливый и длительный мир.

Арсений Яценюк
Премьер-министр Украины в 2014-16 гг.

Тони Эбботт
Премьер-министр Австралии в 2013-15 гг.

Карл Бильдт
Премьер-министр Швеции в 1991-94 гг.

Таави Рыйвас
Премьер-министр Эстонии в 2014-16 гг".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы-республиканцы надеются на нормализацию отношений Трампа и Зеленского, - The Hill

Автор: 

Яценюк Арсений (8006) Бильдт Карл (169) Эбботт Тони (9) Трамп Дональд (5128) Рыйвас Таави (8) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+2
Як можна відмовити Сєні "Куля в лоб"? Трамп не посміє!
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04.03.2025 17:51
+2
Що сподобалось шоу... ? Хочеться продовження... ? Алеееее про що розмовляти з розумово відсталим.... ? Підіть в найближчий дурдом і пофілософствуйте з хворим... Результат - однаковий...
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04.03.2025 17:55
+2
Звертаються до нього, як до нормального… Він же хворий на нарцисизм і розумніше за кожного й всіх взятих разом у цьому і всіх інших всесвітах. Тут або гільйотина допоможе, або лоботомія.
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04.03.2025 18:02
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Правила форума Совет форумчан
Потужне екс звернення. Дай Бог, дай Бог...
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04.03.2025 17:47 Ответить
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04.03.2025 17:51 Ответить
Як можна відмовити Сєні "Куля в лоб"? Трамп не посміє!
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04.03.2025 17:51 Ответить
Та він до кінця не дочитає. Втомиться. І поїде у гольф грати.
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04.03.2025 17:52 Ответить
Він в гольф грає для тв. Це такий піар. Дєдушкє 80 рочків - ніжки болять, шаріка не видно, дірки в землі також...
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04.03.2025 17:56 Ответить
А що ж він із хворими ніжками... у президенти йшов?
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04.03.2025 18:03 Ответить
Його гольфкаром підвезли... а от чим вивозити будуть хрєн його знає...
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04.03.2025 18:10 Ответить
Ну... так, так... Арсєнія ігнорувати ніз-зя! Він маямський електорат Трампа.
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04.03.2025 17:52 Ответить
Що це за нечемні заклики? А ну всі разом сказали трампону "Дякую". )
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04.03.2025 17:53 Ответить
Всі "бувші" з часом стают розумними "як моя Сара вчора"
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04.03.2025 17:54 Ответить
... або як Сені після "спизженої стіни".
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04.03.2025 17:57 Ответить
Не до того звертаєтесь. Треба до бонапарта **********
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04.03.2025 17:54 Ответить
Що сподобалось шоу... ? Хочеться продовження... ? Алеееее про що розмовляти з розумово відсталим.... ? Підіть в найближчий дурдом і пофілософствуйте з хворим... Результат - однаковий...
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04.03.2025 17:55 Ответить
Дайте гроші кулі-в лобу і він вас захистить своєю потужною стіною незламності
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04.03.2025 17:56 Ответить
❗️Звільнення полонених, негайне перемир'я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної, цивільної інфраструктури - Зеленський запропонував перші етапи закінчення війни
Також - негайне перемир'я на морі, «якщо рф зробить те ж саме»
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04.03.2025 17:57 Ответить
❗️Настав час все виправити, - Зеленський
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04.03.2025 18:01 Ответить
найвражаюча подiя останнiх днiв,це запущена iнiцiатива(кимось з банкирiв) по збору коштiв на вiдновлення в Украiнi ядерноi зброi. несподiвано-а що можна досягти бажаного й таким чином? незрозумiло,правда,хто може продати такий товар.але якщо це,все ж,реально,то це стало б найсуттевiшим фактором виправлення ситуацii.
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04.03.2025 17:59 Ответить
Америка вже не залишиться другом України, бо ця влада не віддасть вже країну демократам. З усіма наворотами своїми в ШІ та вбивством медіа , вона буде, якщо не назавжди, то надовго. Головне завдання будь-якою частиною зберегти ІСНУВАННЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА . Портніков казав про це ще ДО ПОЧАТКУ ВТОРГНЕННЯ. Тому й ненавидять його Любарські з Поярковими НЕОАМЕРИКАНЦІ . Я читаю у Х застереження до неоамериканців - не дбати простої бувші країни. Про протестних студентів з інших країн - будуть в"зниці , а для протестуючих студентів громадян США - просто виключення з універів. Ідеолог філософ Венса саме універи США вважає розсадником ліберастії , та кормушкою демократії , а Європу закликає розвалити зробивши основу міці Росії
ОТТАКА ПУЙНЯ МАЛЯТКА
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04.03.2025 18:00 Ответить
Curtis Yarvin - наберіть в гугл або GPT це ім"я натхненника неонацистських поглядів у Венса точно ( він його цитує) та й у основоних тезах програми під перемогу Трмпа 2025. Трамп першого скликання був дитятком тих ідей , з котрими його зараз привели до влади МАСК та КО . Зраз в Х заклик знищувати усі медіа,( не думающо они це зможуть з Європейськими) залишати тільки Х ( газета ПРАВДА) .
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04.03.2025 18:09 Ответить
Звертаються до нього, як до нормального… Він же хворий на нарцисизм і розумніше за кожного й всіх взятих разом у цьому і всіх інших всесвітах. Тут або гільйотина допоможе, або лоботомія.
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04.03.2025 18:02 Ответить
Лоботомию ему уже сделали, только он об этом не догадывается.
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04.03.2025 18:22 Ответить
Зеленський: Готові працювати під "сильним лідерством" Трампа для миру
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04.03.2025 18:02 Ответить
хоче зірвати план рудого і пуйла
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04.03.2025 18:04 Ответить
Останнє зібрання в Європі з пару мільярдами для України лиш "похлопало" втішно ЗЕ але чекають від нього плазування перед ДОНОМ , а там.... Вже як вийде .Премію миру він вже не отримає на таких хйловських зализуваннях. В Х масовані виступи журналістів з пулу Трампа повернути РАША ТУДЕЙ до США!!! Вже йдуть перемовини про відновлення Північного потоку. Й найціаквіше для мене- Мирослав Олешко в Х трампіческі здає сороятську богодєлю з Пінчуком, ЮЛЄЙ, ГОЛОС.. Нижче дам цей текст з Х.
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04.03.2025 18:17 Ответить
Віктор Пінчук, могутній український олігарх, звинувачується в організації узурпації влади в Україні, з скасуванням виборів відповідно до ширшої США. Стратегія Демократичної партії. 13 листопада 2023 року парламент України підписав меморандум, підготовлений командою Пінчука, що формалізує це передбачуване захоплення влади. Повідомляється, що ключові лобісти Демократичної партії, включаючи Cox, Kwaśniewski, USAID, NDI та European Commission, були присутні на підписанні. Союзники Пінчука, такі як Ірина Кондратюк, прив'язана до його медіа-імперії, та Юлія Тимошенко, давня соратниця, були серед підписантів. Дарія Устінова та Володимир Цабал з партії Holos, нібито фінансовані мережами Pinchuk, також підтримала цей крок. У той час як Пінчук зображений як архітектор схеми, президент Зеленський, як кажуть, був лише інструментом у її виконанні.
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04.03.2025 18:19 Ответить
Ну, Яценюка-то Трамп точно послухає...😂🤣🤣🤣
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04.03.2025 18:18 Ответить
А виступи керівниці ЦРУ - це просто ульот суміші від пропогдонії Кремля .Передам своїми словами коротко але близького змісту.
Зеленський -диктатор, котрий знищує ЗМІ, опозицію та ПРАВОСЛАНІ ЦЕРКВИ в Україні.

АСЧУЩАЄТЄ МОСЧЬ АТАКІ?
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04.03.2025 18:24 Ответить
Ну Сєня "Куля в лоба" то потужний екс прем'єр, стіну побудував, з курсом гривні набавився, а це звернення робить його святий дух, бо кулю в лобєшнік він пустив.
Трампон з Венсом лідору влаштували гру при журналістах, так як він грав на роялі так зіграли і з ним, але по всій фзіономії. Так би мовити обіграли його в два смичка....
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04.03.2025 18:28 Ответить
 
 