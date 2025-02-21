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Київський безпековий форум проводить спеціальну подію до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум проводить спеціальну подію, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники заходу

  • Член Ради Безпеки КБФ, Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках Генерал Девід ПЕТРЕУС;
  • Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна МАТЕРНОВА;
  • Старший представник НАТО – Глава Представництва НАТО в Україні Патрік ТЕРНЕР;
  • Посол Канади в Україні Наталка ЦМОЦЬ;
  • Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній ЯЦЕНЮК.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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Також читайте: Цей "хаос" є тимчасовим, Україна вистоїть, - Яценюк

Автор: 

Яценюк Арсеній (2577) Київський безпековий форум (170)


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Топ коментарі
+3
І правильно! Яценюк вміє зібрати спікерів, які бажають тільки цілісної України!
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21.02.2025 18:38 Відповісти
+3
Цікаво, а хто проти цього? Хто проти заходів, які сприяють допомозі та підтримці нашої країни?
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25.02.2025 11:36 Відповісти
+2
Я від недавно дізнався що це взагалі форум, організаторам якого є Яценюк. Багато чув про нього, але не знав хто є owner. За це молодець!
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25.02.2025 13:48 Відповісти
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Який план форуму? Будуть збирати кошти на самокат для пуйла?
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21.02.2025 17:10 Відповісти
Може, на парашут для Зе.?)
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21.02.2025 17:19 Відповісти
тоді потрібно на парашут-тандем! На 2-х...
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21.02.2025 17:21 Відповісти
Так візьміть і подивіться. Аби щось написати.
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21.02.2025 18:42 Відповісти
на той час трансляція ще не розпочалася...
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21.02.2025 19:09 Відповісти
Шмигаль кращий?
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21.02.2025 17:26 Відповісти
Якщо Зе полетить, вони самі всі відразу розлетяться.
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21.02.2025 17:32 Відповісти
І правильно! Яценюк вміє зібрати спікерів, які бажають тільки цілісної України!
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21.02.2025 18:38 Відповісти
Цікаво, а хто проти цього? Хто проти заходів, які сприяють допомозі та підтримці нашої країни?
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25.02.2025 11:36 Відповісти
Дивлюсь кожен раз.
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25.02.2025 12:38 Відповісти
Я від недавно дізнався що це взагалі форум, організаторам якого є Яценюк. Багато чув про нього, але не знав хто є owner. За це молодець!
показати весь коментар
25.02.2025 13:48 Відповісти
 
 