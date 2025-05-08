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Стартовал 17-й ежегодный Киевский форум по безопасности: Объединимся, чтобы победить мирового агрессора. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня начался 17-й ежегодный Киевский Форум по безопасности под названием "UA: ОБЪЕДИНИМСЯ СНОВА, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ МИРОВОГО АГРЕССОРА".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Он будет проходить 8 и 9 мая.

Событие приурочено к двум символическим датам - 80-летию Победы во Второй мировой войне и 40-летию Дня Европы как официального праздника Европейского Союза.

В течение двух дней состоятся дискуссии с участием высоких представителей правительств, оборонных ведомств и генеральных штабов государств-партнеров, международного разведывательного сообщества, а также известных мировых деятелей, украинских и иностранных политиков, парламентариев, дипломатов, публичных интеллектуалов, экспертов в сфере безопасности и внешней политики, общественных активистов.

Также читайте: Четыре экс-премьер-министра обратились к Трампу с призывом возобновить диалог с Украиной

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Информационные партнеры: Еспресо, Цензор.НЕТ, NV, The Cipher Brief, Газета ЮА, Интерфакс-Украина, Главком, Defence Express, День, Грунт Медиа, Медиацентр Украина, Гордон, ТВА, Ukraine World, Украинский кризисный медиа-центр.

Читайте: Объединимся, чтобы преодолеть мирового агрессора: Киевский форум по безопасности проведет 17-е ежегодное мероприятие 8-9 мая

Автор: 

Яценюк Арсений (8008) Киевский форум по безопасности (141)


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Топ комментарии
+2
Зеля такий же потужний біцепс має
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08.05.2025 10:19
+1
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08.05.2025 10:07
+1
Хахаха,а что удаляем то,боитесь клоуны?
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08.05.2025 10:36
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Ех, Сєня!
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08.05.2025 10:00 Ответить
А де Арсеній заброньований мені цікаво?
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08.05.2025 10:18 Ответить
ЗА СТІНОЮ ПОДОРОЖНИКА
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08.05.2025 11:27 Ответить
Яценюк та Безпека: це якийсь жарт?!
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08.05.2025 10:03 Ответить
А яке в тебе прізвище політичного діяча асоціюється з безпекою?
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08.05.2025 10:07 Ответить
янукович отдал Крым, или рыбка гуппи?
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08.05.2025 10:12 Ответить
Багато впевнені,що Порошенко і це не жарт
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08.05.2025 10:46 Ответить
Ти перепутав з безпекою і Яценюком.В Україні "зеленосяйний" головний безвідповідальний за гарантії безпеки для України і українського народу....
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08.05.2025 11:23 Ответить
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08.05.2025 10:07 Ответить
Зеля такий же потужний біцепс має
показать весь комментарий
08.05.2025 10:19 Ответить
Хахаха,а что удаляем то,боитесь клоуны?
показать весь комментарий
08.05.2025 10:36 Ответить
 
 