Стартовал 17-й ежегодный Киевский форум по безопасности: Объединимся, чтобы победить мирового агрессора. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня начался 17-й ежегодный Киевский Форум по безопасности под названием "UA: ОБЪЕДИНИМСЯ СНОВА, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ МИРОВОГО АГРЕССОРА".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Он будет проходить 8 и 9 мая.

Событие приурочено к двум символическим датам - 80-летию Победы во Второй мировой войне и 40-летию Дня Европы как официального праздника Европейского Союза.

В течение двух дней состоятся дискуссии с участием высоких представителей правительств, оборонных ведомств и генеральных штабов государств-партнеров, международного разведывательного сообщества, а также известных мировых деятелей, украинских и иностранных политиков, парламентариев, дипломатов, публичных интеллектуалов, экспертов в сфере безопасности и внешней политики, общественных активистов.

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Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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