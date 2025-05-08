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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 961 970 осіб (+1200за добу), 10 782 танки, 27 552 артсистеми, 22 429 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 961 970 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 08.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 961970 (+1200) осіб,

танків ‒ 10782 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22429 (+10) од,

артилерійських систем – 27552 (+50) од,

РСЗВ – 1379 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1156 (+1) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35407 (+141),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни  - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 47604 (+120) од,

спеціальна техніка ‒ 3875 (+2)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найактивніше РФ штурмує на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Знищення росіян

Автор: 

армія рф (17538) Генштаб ЗС (6639) ліквідація (3987) знищення (7342)


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Топ коментарі
+15
Минув 4096 день москальсько-української війни.
186! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Логістиката арта файно, танки майже відсутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 961 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
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08.05.2025 07:56
+7
ОХ, як азартно кацапи рвуться "укласти перемир"я"... Що на фронті - так і по всій Україні...
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08.05.2025 07:53
+5
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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08.05.2025 08:19
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ОХ, як азартно кацапи рвуться "укласти перемир"я"... Що на фронті - так і по всій Україні...
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08.05.2025 07:53 Відповісти
То бек-вокалістів у накабздона нестача...
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08.05.2025 08:03 Відповісти
Так там "тенорів" уже "переизбыток" - наші хлопці половині кацапні б"ють по "центру прийняття рішень". А там поряд яйця... Тому їх часто відриває...
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08.05.2025 08:09 Відповісти
Хто в тенори, а хто в танцюристи
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08.05.2025 09:02 Відповісти
Минув 4096 день москальсько-української війни.
186! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Логістиката арта файно, танки майже відсутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 961 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
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08.05.2025 07:56 Відповісти
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08.05.2025 07:58 Відповісти
Єтот улус до 9-го треба закінчити)
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08.05.2025 08:04 Відповісти
Було би добре, але теперішніми темпами десь через тиждень.
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08.05.2025 08:12 Відповісти
Першого травня (ще раніше не дивився) 953 190 чумардосів ти пишеш (як і сьогодні) про міське населення ярославської області, в той час населення тамбовськой області 956 292.
А так да, 8-9 діб 972 000 населення бурятії
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08.05.2025 08:54 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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08.05.2025 08:13 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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08.05.2025 08:19 Відповісти
Ця весна наземка перевалила за 14 тисяч обійшовши літо 24-го (14 015), впритул наблизившись до осені 24-го (14 183), а за пару днів випередить рекордну зиму 24-25 (14 487), на сьогодні весна 14 131 (минулорічна 12 155)
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08.05.2025 09:17 Відповісти
Дивлюся, вже десята година, а досі нема інф стосовно того, скільки наших БПЛА збили касапи, скільки наших обломків впали на їхні заводи...
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08.05.2025 09:22 Відповісти
Частково тут інфа.
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08.05.2025 09:44 Відповісти
 
 