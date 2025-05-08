Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 961 970 осіб (+1200за добу), 10 782 танки, 27 552 артсистеми, 22 429 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 961 970 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 08.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 961970 (+1200) осіб,
танків ‒ 10782 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 22429 (+10) од,
артилерійських систем – 27552 (+50) од,
РСЗВ – 1379 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1156 (+1) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35407 (+141),
крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 47604 (+120) од,
спеціальна техніка ‒ 3875 (+2)
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
186! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Логістиката арта файно, танки майже відсутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 961 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
А так да, 8-9 діб 972 000 населення бурятії