Общие боевые потери РФ с начала войны - около 961 970 человек (+1200 за сутки), 10 782 танка, 27 552 артсистемы, 22 429 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 961 970 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 961970 (+1200) человек,

танков - 10782 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 22429 (+10) ед,

артиллерийских систем - 27552 (+50) ед,

РСЗО - 1379 (+1) ед,

средства ППО - 1156 (+1) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35407 (+141),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 47604 (+120) ед,

специальная техника - 3875 (+2)

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