РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11743 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 562 15

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 961 970 человек (+1200 за сутки), 10 782 танка, 27 552 артсистемы, 22 429 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 961 970 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 961970 (+1200) человек,

танков - 10782 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 22429 (+10) ед,

артиллерийских систем - 27552 (+50) ед,

РСЗО - 1379 (+1) ед,

средства ППО - 1156 (+1) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35407 (+141),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 47604 (+120) ед,

специальная техника - 3875 (+2)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Активнее всего РФ штурмует на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТЫ

Уничтожение россиян

Автор: 

армия РФ (19387) Генштаб ВС (6339) ликвидация (3604) уничтожение (7030)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Минув 4096 день москальсько-української війни.
186! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Логістиката арта файно, танки майже відсутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 961 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
показать весь комментарий
08.05.2025 07:56
+8
ОХ, як азартно кацапи рвуться "укласти перемир"я"... Що на фронті - так і по всій Україні...
показать весь комментарий
08.05.2025 07:53
+6
показать весь комментарий
08.05.2025 07:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОХ, як азартно кацапи рвуться "укласти перемир"я"... Що на фронті - так і по всій Україні...
показать весь комментарий
08.05.2025 07:53 Ответить
То бек-вокалістів у накабздона нестача...
показать весь комментарий
08.05.2025 08:03 Ответить
Так там "тенорів" уже "переизбыток" - наші хлопці половині кацапні б"ють по "центру прийняття рішень". А там поряд яйця... Тому їх часто відриває...
показать весь комментарий
08.05.2025 08:09 Ответить
Хто в тенори, а хто в танцюристи
показать весь комментарий
08.05.2025 09:02 Ответить
А "танцюристи" - це ті, кому попало в той орган, "в который они едят"? Вони тоді якийсь час ногами сіпають...
показать весь комментарий
08.05.2025 09:46 Ответить
Минув 4096 день москальсько-української війни.
186! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Логістиката арта файно, танки майже відсутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 961 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
показать весь комментарий
08.05.2025 07:56 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2025 07:58 Ответить
Єтот улус до 9-го треба закінчити)
показать весь комментарий
08.05.2025 08:04 Ответить
Було би добре, але теперішніми темпами десь через тиждень.
показать весь комментарий
08.05.2025 08:12 Ответить
Першого травня (ще раніше не дивився) 953 190 чумардосів ти пишеш (як і сьогодні) про міське населення ярославської області, в той час населення тамбовськой області 956 292.
А так да, 8-9 діб 972 000 населення бурятії
показать весь комментарий
08.05.2025 08:54 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
08.05.2025 08:13 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
08.05.2025 08:19 Ответить
Ця весна наземка перевалила за 14 тисяч обійшовши літо 24-го (14 015), впритул наблизившись до осені 24-го (14 183), а за пару днів випередить рекордну зиму 24-25 (14 487), на сьогодні весна 14 131 (минулорічна 12 155)
показать весь комментарий
08.05.2025 09:17 Ответить
Дивлюся, вже десята година, а досі нема інф стосовно того, скільки наших БПЛА збили касапи, скільки наших обломків впали на їхні заводи...
показать весь комментарий
08.05.2025 09:22 Ответить
Частково тут інфа.
показать весь комментарий
08.05.2025 09:44 Ответить
 
 