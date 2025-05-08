Общие боевые потери РФ с начала войны - около 961 970 человек (+1200 за сутки), 10 782 танка, 27 552 артсистемы, 22 429 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 961 970 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 961970 (+1200) человек,
танков - 10782 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 22429 (+10) ед,
артиллерийских систем - 27552 (+50) ед,
РСЗО - 1379 (+1) ед,
средства ППО - 1156 (+1) ед,
самолетов - 372 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 35407 (+141),
крылатые ракеты - 3197 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 47604 (+120) ед,
специальная техника - 3875 (+2)
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186! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Логістиката арта файно, танки майже відсутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 961 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
А так да, 8-9 діб 972 000 населення бурятії