Наиболее активно РФ штурмует на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТЫ

В течение 6 мая 2025 года Силы обороны Украины провели 171 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 96 авиаударов, в частности сбросил 187 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил более 6400 обстрелов, из них 109 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3267 дронов-камикадзе.



Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Старая Николаевка, Мирноград, Белицкое, Яблоновка, Новооленевка, Полтавка, Покровск, Александро-Калиново, Заря, Новопавловка, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Вербово Днепропетровской области; Ольговка, Новоалександровка Херсонской области.

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Поражение врага

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поражали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, четыре пункта управления БПЛА, четыре артиллерийские системы, пункт управления и два склада боеприпасов врага.

Бои на Харьковщине

За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

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Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Надия, Зеленый Гай, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины и Колодязев.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло пять боестолкновений в районах Курдюмовки и Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Дачного, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 атак агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Проминь, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Зверево, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Новосергиевка, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Малиновки, Новой Полтавки, Новопавловки, Покровска, Миролюбовки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Ривнополь, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко, Новополь, Отрадное.

Юг

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки, захватчики совершили четыре бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.

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Курщина

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 11 атак противника. Враг совершил 336 артиллерийских обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня. Также нанес 12 авиационных ударов, во время которых сбросил 18 управляемых авиабомб.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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