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Новости Ситуация на фронте Боевые действия на Покровском направлении
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Наиболее активно РФ штурмует на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТЫ

Что происходит на фронте 7 мая 2025 года

В течение 6 мая 2025 года Силы обороны Украины провели 171 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 96 авиаударов, в частности сбросил 187 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил более 6400 обстрелов, из них 109 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3267 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Старая Николаевка, Мирноград, Белицкое, Яблоновка, Новооленевка, Полтавка, Покровск, Александро-Калиново, Заря, Новопавловка, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Вербово Днепропетровской области; Ольговка, Новоалександровка Херсонской области.

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Поражение врага

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поражали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, четыре пункта управления БПЛА, четыре артиллерийские системы, пункт управления и два склада боеприпасов врага.

Бои на Харьковщине

За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

Что происходит на фронте 7 мая 2025 года

На Купянском направлении за сутки зафиксировано три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

Что происходит на фронте 7 мая 2025 года

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает пытаться прорвать линию обороны ВСУ на Лиманском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Надия, Зеленый Гай, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины и Колодязев.

Что происходит на фронте 7 мая 2025 года

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло пять боестолкновений в районах Курдюмовки и Часова Яра.

Что происходит на фронте 7 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Дачного, Дружбы и Торецка.

Что происходит на фронте 7 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 атак агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Проминь, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Зверево, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Новосергиевка, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Малиновки, Новой Полтавки, Новопавловки, Покровска, Миролюбовки, Алексеевки.

Что происходит на фронте 7 мая 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Ривнополь, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко, Новополь, Отрадное.

Что происходит на фронте 7 мая 2025 года

Юг

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

Что происходит на фронте 7 мая 2025 года

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки, захватчики совершили четыре бесполезные атаки на позиции наших защитников.

Что происходит на фронте 7 мая 2025 года

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.

Что происходит на фронте 7 мая 2025 года

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Курщина

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 11 атак противника. Враг совершил 336 артиллерийских обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня. Также нанес 12 авиационных ударов, во время которых сбросил 18 управляемых авиабомб.

Что происходит на фронте 7 мая 2025 года

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Смотрите также: Военные батальона "Корсар" уничтожили дронами бронетехнику оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

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Генштаб ВС (6335) боевые действия (4131) война в Украине (4134)


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@"На Новопавлівському напрямку російські водолази-штурмовики зробили спробу просунутися до Новосергіївки по річці Солона, але були зупинені дроноводами ЗСУ.
Це другий випадок атаки російських водолазів-штурмовиків за останній тиждень.

Костянтинівський напрямок:
Противник опублікував кадри штурму та демонстрації прапора у північній частині Новооленівки. Ідуть бойові зіткнення на околицях.
Ситуація на напрямку залишається напруженою. Противник продовжує штурмувати широким фронтом."
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07.05.2025 08:25 Ответить
 
 