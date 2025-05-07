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Новини Ситуація на фронті Бойові дії на Покровському напрямку
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Найактивніше РФ штурмує на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Що відбувається на фронті 7 травня 2025 року

Протягом 6 травня 2025 року Сили оборони України провели 171 бойове зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 96 авіаударів, зокрема скинув 187 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 6400 обстрілів, з них 109 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3267 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Русин Яр, Нова Полтавка, Стара Миколаївка, Мирноград, Білицьке, Яблунівка, Новооленівка, Полтавка, Покровськ, Олександро-Калинове, Зоря, Новопавлівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Вербове Дніпропетровської області; Ольгівка, Новоолександрівка Херсонської області.

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Ураження ворога

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів ворога.

Бої на Харківщині

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Що відбувається на фронті 7 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

Що відбувається на фронті 7 травня 2025 року

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Ситуація на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Липове, Надія, Зелений Гай, Рідкодуб, Ямполівка, Торське і в напрямках Нового Миру, Зеленої Долини та Колодязів.

Що відбувається на фронті 7 травня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень в районах Курдюмівки та Часового Яру.

Що відбувається на фронті 7 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Дачного, Дружби та Торецька.

Що відбувається на фронті 7 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 атак агресора в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Звірове, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Малинівки, Нової Полтавки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Олексіївки.

Що відбувається на фронті 7 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко, Новопіль, Одрадне.

Що відбувається на фронті 7 травня 2025 року

Південь

Противник двічі атакував позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

Що відбувається на фронті 7 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в бік Новоандріївки, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

Що відбувається на фронті 7 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували, намагаючись наблизитись до позицій наших захисників.

Що відбувається на фронті 7 травня 2025 року

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Курщина

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 11 атак противника. Ворог здійснив 336 артилерійських обстрілів, з них 14 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдав 12 авіаційних ударів, під час яких скинув 18 керованих авіабомб.

Що відбувається на фронті 7 травня 2025 року

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6635) бойові дії (3886) війна в Україні (4168)


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@"На Новопавлівському напрямку російські водолази-штурмовики зробили спробу просунутися до Новосергіївки по річці Солона, але були зупинені дроноводами ЗСУ.
Це другий випадок атаки російських водолазів-штурмовиків за останній тиждень.

Костянтинівський напрямок:
Противник опублікував кадри штурму та демонстрації прапора у північній частині Новооленівки. Ідуть бойові зіткнення на околицях.
Ситуація на напрямку залишається напруженою. Противник продовжує штурмувати широким фронтом."
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07.05.2025 08:25 Відповісти
 
 