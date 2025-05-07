Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 960 770 осіб (+1270 за добу), 10 780 танків, 27 502 артсистеми, 22 419 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 960 770 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 960770 (+1270) осіб,
танків - 10780 (+14) од,
бойових броньованих машин - 22419 (+3) од,
артилерійських систем - 27502 (+71) од,
РСЗВ - 1378 (+0) од,
засоби ППО - 1155 (+0) од,
літаків - 372 (+0) од,
гелікоптерів - 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35266 (+124),
крилаті ракети - 3197 (+1),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 47484 (+131) од,
спеціальна техніка - 3873 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Слава ЗСУ 🇺🇦
219!! одиниць знищеної техніки та 1270! чумардосів за день.
Логістика, танчики та арта файно, ББМ майже відсутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 960 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.