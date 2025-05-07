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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 960 770 осіб (+1270 за добу), 10 780 танків, 27 502 артсистеми, 22 419 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 960 770 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 960770 (+1270) осіб,

танків - 10780 (+14) од,

бойових броньованих машин - 22419 (+3) од,

артилерійських систем - 27502 (+71) од,

РСЗВ - 1378 (+0) од,

засоби ППО - 1155 (+0) од,

літаків - 372 (+0) од,

гелікоптерів - 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35266 (+124),

крилаті ракети - 3197 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 47484 (+131) од,

спеціальна техніка - 3873 (+0)

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втрати військ рф за добу

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17526) Генштаб ЗС (6635) ліквідація (3981) знищення (7334)


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Смерть рашиським варварам ,смерть терористу путіну.
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07.05.2025 08:03 Відповісти
Чергові 10 тисяч, 1 000 000 все ближче.
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07.05.2025 08:09 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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07.05.2025 08:17 Відповісти
Люди доброї волі усього світу, вдячні ЗС України за ліквідацію *********** фашистських підарасів.
Слава ЗСУ 🇺🇦
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07.05.2025 08:29 Відповісти
Минув 4095 день москальсько-української війни.
219!! одиниць знищеної техніки та 1270! чумардосів за день.
Логістика, танчики та арта файно, ББМ майже відсутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 960 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
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07.05.2025 08:45 Відповісти
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07.05.2025 08:49 Відповісти
Танки і арта - гарно! А от з якого улусу 1270 тушок лемінгів відправлено до накабздону неясно, тому трєвожна...
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07.05.2025 09:02 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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07.05.2025 09:07 Відповісти
 
 