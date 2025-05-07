Общие боевые потери РФ с начала войны - около 960 770 человек (+1270 за сутки), 10 780 танков, 27 502 артсистемы, 22 419 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 960 770 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 960770 (+1270) человек,

танков - 10780 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 22419 (+3) ед,

артиллерийских систем - 27502 (+71) ед,

РСЗО - 1378 (+0) ед,

средства ППО - 1155 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35266 (+124),

крылатые ракеты - 3197 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 47484 (+131) ед,

специальная техника - 3873 (+0)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.