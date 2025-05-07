Общие боевые потери РФ с начала войны - около 960 770 человек (+1270 за сутки), 10 780 танков, 27 502 артсистемы, 22 419 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 960 770 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 960770 (+1270) человек,
танков - 10780 (+14) ед,
боевых бронированных машин - 22419 (+3) ед,
артиллерийских систем - 27502 (+71) ед,
РСЗО - 1378 (+0) ед,
средства ППО - 1155 (+0) ед,
самолетов - 372 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 35266 (+124),
крылатые ракеты - 3197 (+1),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 47484 (+131) ед,
специальная техника - 3873 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Слава ЗСУ 🇺🇦
219!! одиниць знищеної техніки та 1270! чумардосів за день.
Логістика, танчики та арта файно, ББМ майже відсутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 960 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
Ото буде свято " діди ваєвалє, можем павтаріть".