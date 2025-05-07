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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 960 770 человек (+1270 за сутки), 10 780 танков, 27 502 артсистемы, 22 419 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 960 770 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 960770 (+1270) человек,

танков - 10780 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 22419 (+3) ед,

артиллерийских систем - 27502 (+71) ед,

РСЗО - 1378 (+0) ед,

средства ППО - 1155 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35266 (+124),

крылатые ракеты - 3197 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 47484 (+131) ед,

специальная техника - 3873 (+0)

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потери войск РФ за сутки

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19375) Генштаб ВС (6335) ликвидация (3598) уничтожение (7023)


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Топ комментарии
+15
Чергові 10 тисяч, 1 000 000 все ближче.
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07.05.2025 08:09
+14
Минув 4095 день москальсько-української війни.
219!! одиниць знищеної техніки та 1270! чумардосів за день.
Логістика, танчики та арта файно, ББМ майже відсутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 960 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
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07.05.2025 08:45
+13
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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07.05.2025 08:17
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Правила форума Совет форумчан
Смерть рашиським варварам ,смерть терористу путіну.
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07.05.2025 08:03 Ответить
Чергові 10 тисяч, 1 000 000 все ближче.
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07.05.2025 08:09 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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07.05.2025 08:17 Ответить
Люди доброї волі усього світу, вдячні ЗС України за ліквідацію *********** фашистських підарасів.
Слава ЗСУ 🇺🇦
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07.05.2025 08:29 Ответить
Минув 4095 день москальсько-української війни.
219!! одиниць знищеної техніки та 1270! чумардосів за день.
Логістика, танчики та арта файно, ББМ майже відсутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 960 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
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07.05.2025 08:45 Ответить
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07.05.2025 08:49 Ответить
Танки і арта - гарно! А от з якого улусу 1270 тушок лемінгів відправлено до накабздону неясно, тому трєвожна...
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07.05.2025 09:02 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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07.05.2025 09:07 Ответить
Росфєдєрасти, дайош вийти на 1000 000 до 9травня чи слабо ? Підірвіть самі себе, покуріть поруч з БК, як ви це вмієте, бо трошки не кругла, точніше не скрєпна цифра виходить
Ото буде свято " діди ваєвалє, можем павтаріть".
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07.05.2025 10:28 Ответить
Дуже хотілось би, але до дня побєдобєсія наші славетні воїни не встигнуть відправити на концерт кобзона 1 мільйон кацапів! 😪
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07.05.2025 11:11 Ответить
 
 