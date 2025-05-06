РСЗВ HIMARS вперше знищив рідкісну російську РСЗВ "Ураган-1М" біля села Кулемзіно в Курській області. ВIДЕО

Поблизу села Кулемзіно в Курській області було знищено рідкісну російську реактивну систему залпового вогню "Ураган-1М". Це сталося внаслідок удару американської РСЗВ HIMARS, що стало першим задокументованим випадком знищення цієї системи.​

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Ураган-1М" є однією з найновіших розробок російського оборонного комплексу, призначеною для заміни застарілих систем "Ураган" та "Смерч". Вона оснащена цифровою системою управління вогнем і здатна використовувати як 220-мм, так і 300-мм реактивні снаряди. Завдяки цьому система має підвищену мобільність та точність ураження цілей.​

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