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РСЗВ HIMARS вперше знищив рідкісну російську РСЗВ "Ураган-1М" біля села Кулемзіно в Курській області. ВIДЕО
Поблизу села Кулемзіно в Курській області було знищено рідкісну російську реактивну систему залпового вогню "Ураган-1М". Це сталося внаслідок удару американської РСЗВ HIMARS, що стало першим задокументованим випадком знищення цієї системи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Ураган-1М" є однією з найновіших розробок російського оборонного комплексу, призначеною для заміни застарілих систем "Ураган" та "Смерч". Вона оснащена цифровою системою управління вогнем і здатна використовувати як 220-мм, так і 300-мм реактивні снаряди. Завдяки цьому система має підвищену мобільність та точність ураження цілей.
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Luk Viktor
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Isolda Peres
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