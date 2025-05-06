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РСЗВ HIMARS вперше знищив рідкісну російську РСЗВ "Ураган-1М" біля села Кулемзіно в Курській області. ВIДЕО

Поблизу села Кулемзіно в Курській області було знищено рідкісну російську реактивну систему залпового вогню "Ураган-1М". Це сталося внаслідок удару американської РСЗВ HIMARS, що стало першим задокументованим випадком знищення цієї системи.​

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Ураган-1М" є однією з найновіших розробок російського оборонного комплексу, призначеною для заміни застарілих систем "Ураган" та "Смерч". Вона оснащена цифровою системою управління вогнем і здатна використовувати як 220-мм, так і 300-мм реактивні снаряди. Завдяки цьому система має підвищену мобільність та точність ураження цілей.​

Також дивіться: Нацгвардійці "Хартії" знищили російські гармати, РСЗВ та "буханки" на Харківщині. ВIДЕО

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армія рф (17526) знищення (7334) РСЗВ (209) HIMARS (308)


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Прогноз "Урагану" не виправдався - було сонячно і дуже тепло...
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06.05.2025 23:54 Відповісти
Які молодці наші Тітани!!!
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06.05.2025 23:58 Відповісти
Гарна робота-респект...
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07.05.2025 00:07 Відповісти
Про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-1%D0%9C Ураган-1М
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07.05.2025 00:17 Відповісти
от незрозуміло, якого хєра до цих пір працює брянський автозавод, який виробляє спеціальні шасі для кацапської військової техніки, і до якого від нашого кордону 70 кілометрів. На місці тих двох корпусів після ракетного удару давно би залишились руїни.
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07.05.2025 00:54 Відповісти
У цьому випадку цифри ******** 🤣
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07.05.2025 00:25 Відповісти
 
 