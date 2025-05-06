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РСЗО HIMARS впервые уничтожила редкую российскую РСЗО "Ураган-1М" возле села Кулемзино в Курской области. ВИДЕО
Вблизи села Кулемзино в Курской области была уничтожена редкая российская реактивная система залпового огня "Ураган-1М". Это произошло в результате удара американской РСЗО HIMARS, что стало первым задокументированным случаем уничтожения этой системы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "Ураган-1М" является одной из самых новых разработок российского оборонного комплекса, предназначенной для замены устаревших систем "Ураган" и "Смерч". Она оснащена цифровой системой управления огнем и способна использовать как 220-мм, так и 300-мм реактивные снаряды. Благодаря этому система имеет повышенную мобильность и точность поражения целей.
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