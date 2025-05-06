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РСЗО HIMARS впервые уничтожила редкую российскую РСЗО "Ураган-1М" возле села Кулемзино в Курской области. ВИДЕО

Вблизи села Кулемзино в Курской области была уничтожена редкая российская реактивная система залпового огня "Ураган-1М". Это произошло в результате удара американской РСЗО HIMARS, что стало первым задокументированным случаем уничтожения этой системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Ураган-1М" является одной из самых новых разработок российского оборонного комплекса, предназначенной для замены устаревших систем "Ураган" и "Смерч". Она оснащена цифровой системой управления огнем и способна использовать как 220-мм, так и 300-мм реактивные снаряды. Благодаря этому система имеет повышенную мобильность и точность поражения целей.

Также смотрите: Нацгвардейцы "Хартии" уничтожили российские пушки, РСЗО и "буханки" на Харьковщине. ВИДЕО

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армия РФ (19375) уничтожение (7023) РСЗО (196) HIMARS (287)


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Прогноз "Урагану" не виправдався - було сонячно і дуже тепло...
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06.05.2025 23:54 Ответить
Які молодці наші Тітани!!!
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06.05.2025 23:58 Ответить
Гарна робота-респект...
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07.05.2025 00:07 Ответить
Про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-1%D0%9C Ураган-1М
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07.05.2025 00:17 Ответить
от незрозуміло, якого хєра до цих пір працює брянський автозавод, який виробляє спеціальні шасі для кацапської військової техніки, і до якого від нашого кордону 70 кілометрів. На місці тих двох корпусів після ракетного удару давно би залишились руїни.
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07.05.2025 00:54 Ответить
У цьому випадку цифри ******** 🤣
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07.05.2025 00:25 Ответить
 
 