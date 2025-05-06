На Дніпропетровщині пролунав вибух, - ОВА

Ввечері 6 травня в Дніпропетровській області пролунав вибух, росіяни атакують балістикою.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Гучно в області. Інформацію уточнюємо. Повітряна тривога продовжується. До відбою залишайтеся у безпечному місці", - написав він.

Перед тим Повітряні Сили попереджали про загрозу застосування балістики з північно-східного напрямку.

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