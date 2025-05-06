На Днепропетровщине прогремел взрыв, - ОВА
Вечером 6 мая в Днепропетровской области прогремел взрыв, россияне атакуют баллистикой.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Громко в области. Информацию уточняем. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасном месте", - написал он.
Перед тем Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики с северо-восточного направления.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль