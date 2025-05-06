На Днепропетровщине прогремел взрыв, - ОВА

Вечером 6 мая в Днепропетровской области прогремел взрыв, россияне атакуют баллистикой.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Громко в области. Информацию уточняем. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасном месте", - написал он.

Перед тем Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики с северо-восточного направления.

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