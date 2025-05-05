Три человека ранены вследствие обстрелов Никопольщины, повреждена инфраструктура и предприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 5 мая российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Никопольщине из-за обстрелов россиян ранения получили три человека. Это женщины 43, 65 и 70 лет. Им оказали необходимую помощь.



В целом враг целился по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах, направлял туда БпЛА и тяжелую артиллерию.

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Вследствие атак изуродованы инфраструктура и админздание предприятия. Разбиты 13 частных домов, еще один охватило огнем. Повреждены 7 хозяйственных построек, автомобили и газопровод.

Кроме того, громко было также в Новопавловской громаде, что на Синельниковщине. По ней противник ударил КАБом. Загорелся сухостой, зацепило предприятие и линию электропередач. Обошлось без пострадавших.

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