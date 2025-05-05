Три людини поранені внаслідок обстрілів Нікопольщини, пошкоджено інфраструктуру та підприємство. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 5 травня російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранені та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Нікопольщині через обстріли росіян поранень дістали троє людей. Це жінки 43, 65 та 70 років. Їм надали необхідну допомогу.



Загалом ворог цілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах, скеровував туди БпЛА й важку артилерію.

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Унаслідок атак понівечені інфраструктура та адмінбудівля підприємства. Побиті 13 приватних будинків, ще один охопило вогнем. Пошкоджені 7 господарських споруд, автівки та газогін.

Крім того, гучно було також у Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині. По ній противник вгатив КАБом. Зайнявся сухостій, зачепило підприємство та лінію електропередач. Минулося без постраждалих.

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