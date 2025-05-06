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Новини Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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ГУР МО завдало втрат окупантам минулого тижня: 22 військових РФ - ліквідовано

Воїни ГУР завдали втрат окупантам. РФ втратила понад 100 військових

Воїни підрозділів Головного управління розвідки протягом минулого тижня ліквідували та поранили понад сотню російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, війська РФ втратили 114 загарбників: 22 було ліквідовано, а 92 - поранено.

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Також було знищено та пошкоджено:

  • автомобільний транспорт - 36 шт;
  • бойові броньовані машини - 2 шт;
  • міномети - 6 шт;
  • артилерійські системи - 26 шт;
  • БпЛА (розвідувальні та ударні) - 11 шт;
  • антени зв’язку БпЛА - 5 шт;
  • системи зв’язку - 12 шт;
  • засоби ППО - 1 шт;
  • РЕБ/РЕР - 3 шт.

"Кількість уражених та зруйнованих інженерно-фортифікаційних споруд російських окупантів - понад дві сотні", - додали в ГУР МО.

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ліквідація (3973) знищення (7328) бойові дії (3880) ГУР (517)


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бАданов йде в президенти....?
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06.05.2025 12:19 Відповісти
 
 