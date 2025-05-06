ГУР МО завдало втрат окупантам минулого тижня: 22 військових РФ - ліквідовано
Воїни підрозділів Головного управління розвідки протягом минулого тижня ліквідували та поранили понад сотню російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Так, війська РФ втратили 114 загарбників: 22 було ліквідовано, а 92 - поранено.
Також було знищено та пошкоджено:
- автомобільний транспорт - 36 шт;
- бойові броньовані машини - 2 шт;
- міномети - 6 шт;
- артилерійські системи - 26 шт;
- БпЛА (розвідувальні та ударні) - 11 шт;
- антени зв’язку БпЛА - 5 шт;
- системи зв’язку - 12 шт;
- засоби ППО - 1 шт;
- РЕБ/РЕР - 3 шт.
"Кількість уражених та зруйнованих інженерно-фортифікаційних споруд російських окупантів - понад дві сотні", - додали в ГУР МО.
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Luk Viktor
показати весь коментар06.05.2025 12:19 Відповісти Мені подобається 0
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