ГУР МО завдало втрат окупантам минулого тижня: 22 військових РФ - ліквідовано

Воїни підрозділів Головного управління розвідки протягом минулого тижня ліквідували та поранили понад сотню російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, війська РФ втратили 114 загарбників: 22 було ліквідовано, а 92 - поранено.

Читайте також: Хакери ГУР атакували сервери великих російських провайдерів, – ЗМІ

Також було знищено та пошкоджено:

автомобільний транспорт - 36 шт;

бойові броньовані машини - 2 шт;

міномети - 6 шт;

артилерійські системи - 26 шт;

БпЛА (розвідувальні та ударні) - 11 шт;

антени зв’язку БпЛА - 5 шт;

системи зв’язку - 12 шт;

засоби ППО - 1 шт;

РЕБ/РЕР - 3 шт.

"Кількість уражених та зруйнованих інженерно-фортифікаційних споруд російських окупантів - понад дві сотні", - додали в ГУР МО.

Також дивіться: Снайпер ГУР ліквідував трьох окупантів влучними пострілами. ВIДЕО