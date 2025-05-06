ГУР МО нанесло потери оккупантам на прошлой неделе: 22 военных РФ ликвидированы
Воины подразделений Главного управления разведки в течение прошлой недели ликвидировали и ранили более сотни российских оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Так, войска РФ потеряли 114 захватчиков: 22 были ликвидированы, а 92 - ранены.
Также было уничтожено и повреждено:
- автомобильный транспорт - 36 шт;
- боевые бронированные машины - 2 шт;
- минометы - 6 шт;
- артиллерийские системы - 26 шт;
- БПЛА (разведывательные и ударные) - 11 шт;
- антенны связи БПЛА - 5 шт;
- системы связи - 12 шт;
- средства ПВО - 1 шт;
- РЕБ/РЕР - 3 шт.
"Количество пораженных и разрушенных инженерно-фортификационных сооружений российских оккупантов - более двух сотен", - добавили в ГУР МО.
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Luk Viktor
показать весь комментарий06.05.2025 12:19 Ответить Мне нравится 0
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