ГУР МО нанесло потери оккупантам на прошлой неделе: 22 военных РФ ликвидированы

Воины подразделений Главного управления разведки в течение прошлой недели ликвидировали и ранили более сотни российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ потеряли 114 захватчиков: 22 были ликвидированы, а 92 - ранены.

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Также было уничтожено и повреждено:

автомобильный транспорт - 36 шт;

боевые бронированные машины - 2 шт;

минометы - 6 шт;

артиллерийские системы - 26 шт;

БПЛА (разведывательные и ударные) - 11 шт;

антенны связи БПЛА - 5 шт;

системы связи - 12 шт;

средства ПВО - 1 шт;

РЕБ/РЕР - 3 шт.

"Количество пораженных и разрушенных инженерно-фортификационных сооружений российских оккупантов - более двух сотен", - добавили в ГУР МО.

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