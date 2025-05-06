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Новости Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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ГУР МО нанесло потери оккупантам на прошлой неделе: 22 военных РФ ликвидированы

Воины ГУР нанесли потери оккупантам. РФ потеряла более 100 военных

Воины подразделений Главного управления разведки в течение прошлой недели ликвидировали и ранили более сотни российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ потеряли 114 захватчиков: 22 были ликвидированы, а 92 - ранены.

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Также было уничтожено и повреждено:

  • автомобильный транспорт - 36 шт;
  • боевые бронированные машины - 2 шт;
  • минометы - 6 шт;
  • артиллерийские системы - 26 шт;
  • БПЛА (разведывательные и ударные) - 11 шт;
  • антенны связи БПЛА - 5 шт;
  • системы связи - 12 шт;
  • средства ПВО - 1 шт;
  • РЕБ/РЕР - 3 шт.

"Количество пораженных и разрушенных инженерно-фортификационных сооружений российских оккупантов - более двух сотен", - добавили в ГУР МО.

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ликвидация (3591) уничтожение (7016) боевые действия (4125) ГУР (440)


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бАданов йде в президенти....?
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06.05.2025 12:19 Ответить
 
 