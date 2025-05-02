Хакери ГУР атакували сервери великих російських провайдерів, – ЗМІ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували інфраструктуру великих російських інтернет-провайдерів, зокрема компанії "СібСєті", через що тисячі користувачів залишилися без доступу до всесвітньої мережі.

Про це пише Укрінформ із посиланням на джерело у розвідці.

Як зазначається, з 30 квітня по 2 травня у російських ЗМІ та пабліках з’явилися численні звернення та скарги користувачів, які не можуть скористатися послугами інтернет-провайдерів.

Зокрема, внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери чотирьох філіалів компанії у Сибіру, а саме в Новосибірську, Новокузнецьку, Кємєрові та Красноярську.

Представники інтернет-провайдерів підтверджують факт потужної DDOS-атаки, фіксують збої в роботі "особистого кабінету" та мобільного застосунку "Мої Сібсєті", а також закликають користувачів припинити скаржитися, адже таким чином перевантажується ще й телефонна лінія.

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Телеком-оператор "Сібсєті" ("Сібірскіє Сєті") заснований у 2004 році та надає послуги з доступу до широкосмугового інтернету, ІР-телефонії та цифрового телебачення. Працює у 39 містах Сибіру.

Як повідомлялося, наприкінці січня кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру "Газпрому" та "Газпромнєфть".

До того українська розвідка здійснило кібератаку на нафтовий сектор Росії. Так, із 30 грудня до 1 січня 2025 року під ударом опинилися ресурси російської нафтової компанії "Лукойл", яка забезпечує окупаційні війська, було вражено її цифрові ресурси.