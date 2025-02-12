Хакери ГУР та ЗСУ атакували головного підрядника "Газпрому", знищено 2 мільйона гігабайт даних, – ЗМІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони та Збройні сили України здійснили масштабну кібератаку на головного підрядника "Газпрому" та 22 підприємства, що обслуговують нафтогазову інфраструктуру РФ.

Про це пише Суспільне із посиланням на джерела у спецслужбах.

Зазначається, що кібератака відбувалася 7-8 лютого. Під ударом опинився головний підрядник російського "Газпрому" – компанія "Газстройпром", яка бере участь в забезпеченні російської агресії проти України. Крім того, атаки зазнали ще 22 підприємства, що надають послуги з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури Росії.

Зокрема, йдеться про "Газпром-автоматизация", "ГСП-комплектация", "Инфосервис регион", "вектор восток", "ССК газрегион", "ГСП центр", "ГСП-сервис", "ГСП-технологии", "ГСП-механизация", "ГСП-нефтегазпереработка", "ГСП-переработка", "ГСП-ГСМ", "ГСП-1", "ГСП-2", "ГСП-4", "ГСП-5", "ГСП-6", "ГСП-7", "Сфера-групп", "ГСП-инвестиции", "Газстройпром-автотранспортное предприятие", "ГСП-финанс".

Унаслідок операції з ладу вивели понад 120 фізичних серверів-гіпервізорів, знищено файлові сховища з документацією загальним обсягом 2 млн гігабайт або 2 тис. терабайт.

"Непридатними для роботи залишились понад 10 тис. комп’ютерів співробітників критично важливих російських підприємств. Робота усіх систем та сервісів – зупинена", – повідомило джерело.

Збитки, завдані компаніям, можуть становити від десятків до сотень мільйонів доларів.

Як повідомлялося, наприкінці січня кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру "Газпрому" та "Газпромнєфть".

До того українська розвідка здійснило кібератаку на нафтовий сектор Росії. Так, із 30 грудня до 1 січня 2025 року під ударом опинилися ресурси російської нафтової компанії "Лукойл", яка забезпечує окупаційні війська, було вражено її цифрові ресурси.