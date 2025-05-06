Враг продолжает пытаться прорвать линию обороны ВСУ на Лиманском направлении, - ОСГВ "Хортица"

На Лиманском направлении продолжаются бои, россияне сделали "ставку" на скорость.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Лиманское направление было "пионером" в применении легкой техники (со стороны врага), импровизированной техники мотоциклы, даже гольфкары и все такое прочее. Ну, в принципе, потому что там есть определенные плоскости, которые россиянам надо перескакивать", - отметил военный спикер.

Такую тактику россияне задействуют, пытаясь избегать поражения украинскими дронами, уточнил Виктор Трегубов:

"Там не очень плотная застройка, относительно других наших направлений. И когда имеется не очень плотная застройка, россияне постоянно сталкиваются с проблемой, как перескочить вот эти зоны, в которых их уничтожают украинские дроны. Для этого они сейчас стараются делать ставку на скорость и использовать легкие транспортные средства. Во-первых, это быстрее, а во-вторых, если и влетит дрон, то он убьет одного человека, а не 12 человек, которых он мог бы убить, если бы влетел в БТР", - подчеркнул спикер.

Также враг продолжает попытки на реке Оскол, но не может наладить снабжение для своих сил.

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"Они пытаются наладить сообщение между теми войсками, которые уже переброшены за реку, и собственно для того, чтобы бросать им за реку снабжение. К счастью, не удается сделать это сообщение каким-то регулярным или постоянным. Однако, войска там за рекой есть, и вопрос лишь в том, что они не могут делать ничего без дополнительного снабжения", - добавил Трегубов.